【數據解讀】國金證券：料市場波動性短期較大，人行或下調利率

《經濟通通訊社２日專訊》國金證券認為，８月官方ＰＭＩ數據有三點值得關注：一是內外

需均偏弱。８月製造業新訂單指數４９﹒７，新出口訂單指數４７﹒２，在內外需雙弱的情況下

，外需壓力相對更大。

二是是全年基建投資預計將小幅回升。非製造業中，建築業ＰＭＩ回升明顯，２０１４年以

來８月建築ＰＭＩ環比均為回落，今年反季節回升。隨著７月政治局會議對經濟下行壓力加大的

明確，以及房地產融資收緊情況下，基建配套資金可能逐步得到改善，但基建對經濟的總體態度

依然是「托而不舉」，全年來看，基建增速有望回升至５％。

三是價格持續回落，人行政策利率下調窗口可能已經打開。關於價格，有兩方面需要注意，

一方面，豬肉價格上漲對ＣＰＩ的推升屬於供給衝擊，貨幣政策屬於需求管理工具，難以、也沒

有必要對豬肉供給衝擊做出響應，且當前核心ＣＰＩ相對穩定，並不對貨幣政策形成掣肘。另一

方面，值得關注的是ＰＰＩ的持續走弱，需要明確的是影響企業經濟活動的是實際利率，對工業

企業部門而言，實際利率可以由一般貸款加權平均利率與ＰＰＩ之差衡量。

國金證券認為，全球通縮預期趨強，歐美央行九月降息幾成板上釘釘；美國經濟依然穩健，

美元上行。市場對於美國經濟前景的不安仍持續，市場短期預計仍將維持較大波動性。近期人行

政策利率下調的時間窗口可能打開，預計７天逆回購、ＭＬＦ政策工具利率將可能下調。

（ｃａ）

