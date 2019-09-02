【政策解讀】連平點評金融委會議：三政策方向加大對實體經濟支持

《經濟通通訊社２日專訊》國務院金融穩定發展委員會召開會議，會議中提到，全面加大對

實體經濟的支持力度。對於會議傳達出的政策方向，交通銀行首席經濟學家連平表示，一是加大

逆周期調節力度，二是疏通貨幣政策傳導機制，使貨幣政策更加有效，第三是通過金融體制機制

改革深化，最終達到全面加大對實體經濟支持力度的目標。

連平指出，會議傳達出的政策信號非常明確，就是對實體經濟的支持力度會明顯加大。其中

，貨幣政策方面，強調流動性保持合理充裕，同時強調社會融資規模要合理規模增長。他強調，

社會融資規模的提法是很有針對性的，今年以來信貸增長總體比較平穩，但是非信貸社融增長非

常緩慢，甚至有負增長。



＊基建投資激勵機制是創新點＊



對於此次會議的創新點，連平表示，針對補基建短板問題，會議提出搞投資項目激勵機制，

促進地方基礎設施投資力度加大，支持有責任心、敢於干事業、有潛力的地區基礎設施建設的投

資。這一創新有助於推動基礎設施建設投資的步伐明顯加快。今年以來，基礎設施建設投資有所

回升，但力度還不夠，通過激勵機制可以推動基建步伐進一步加快。

同時在金融體制改革方面，會議提出將進一步擴大開放。連平表示，金融開放對於支持中國

經濟平穩運行發揮重要作用，比如外來直接投資淨流入保持在一定水平之上，有利於經濟平穩運

行；零售市場進一步開放，有利於吸引外來商戶落戶中國。（ｗｌ）

