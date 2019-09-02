《經濟通通訊社２日專訊》農村部畜牧獸醫局負責人表示，截至目前，包括中國在內的全世
界各國還沒有一個批准上市銷售使用的非洲豬瘟疫苗。從中國疫苗研發進展情況看，目前各研究
單位進展不一，其中進度最快的也僅處於中試工藝摸索和產品質量研究以及轉基因生物安全評價
等階段，農業農村部尚未批准其開展臨床試驗研究。
因此，目前市面上只要出現「非洲豬瘟中試苗、自家苗，甚至進口苗」，按照《獸藥管理條
例》規定，都是非法疫苗。（ｗｌ）
02/09/2019 14:31
【豬瘟來襲】農業農村部：中國尚無非洲豬瘟商品化疫苗批准上市
《經濟通通訊社２日專訊》農村部畜牧獸醫局負責人表示，截至目前，包括中國在內的全世
界各國還沒有一個批准上市銷售使用的非洲豬瘟疫苗。從中國疫苗研發進展情況看，目前各研究
單位進展不一，其中進度最快的也僅處於中試工藝摸索和產品質量研究以及轉基因生物安全評價
等階段，農業農村部尚未批准其開展臨床試驗研究。
因此，目前市面上只要出現「非洲豬瘟中試苗、自家苗，甚至進口苗」，按照《獸藥管理條
例》規定，都是非法疫苗。（ｗｌ）
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