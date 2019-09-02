【聚焦數據】中國８月官方製造業ＰＭＩ降至４９﹒５％，遜預期

《經濟通通訊社２日專訊》國家統計局和物流與採購聯合會周六（８月３１日）公布，８月
官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）由７月的４９﹒７％降至４９﹒５％，連續４個月處於收
縮水平，亦遜於市場預期的４９﹒７％。
從分類指數看，在構成製造業ＰＭＩ的５個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數高
於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。
生產指數為５１﹒９％，比上月回落０﹒２個百分點，仍高於臨界點，表明製造業生產總體
繼續保持擴張。
新訂單指數為４９﹒７％，比上月下降０﹒１個百分點，位於臨界點之下，表明製造業產品
訂貨量有所減少。
原材料庫存指數為４７﹒５％，比上月下降０﹒５個百分點，位於臨界點之下，表明製造業
主要原材料庫存量下降。
從業人員指數為４６﹒９％，比上月下降０﹒２個百分點，位於臨界點之下，表明製造業企
業用工量有所回落。
＊非製造業ＰＭＩ微升至５３﹒８％＊
８月份，非製造業商務活動指數為５３﹒８％，比上月微升０﹒１個百分點，顯示非製造業
總體保持擴張勢頭，增速略有加快。
分行業看，服務業商務活動指數為５２﹒５％，比上月回落０﹒４個百分點，服務業擴張速
度有所放緩。從行業大類看，鐵路運輸業、電信廣播電視衛星傳輸服務、互聯網軟件信息技術服
務等行業商務活動指數位於５８﹒０％以上的較高景氣區間，業務活動較為活躍。道路運輸業、
其他金融業、房地產業等行業商務活動指數位於收縮區間。建築業商務活動指數為６１﹒２％，
比上月上升３﹒０個百分點，建築業景氣度提升。（ｃｔ）