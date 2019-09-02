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02/09/2019 16:47

【修例風暴】陸委會：台政府不介入香港事務，大陸指責屬無的放矢

　　《經濟通通訊社２日專訊》海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫日前公開批評，台灣民進黨利用
香港局面攻擊一國兩制，「製造槍、製造砲向大陸射擊」。
　　陸委會今日發聲明還擊，斥中共無的放矢，台灣政府多次重申關心香港自由民主，但不介入
干預，又強調「製造槍炮射擊中國大陸者並非台灣，而是在今年２月１２日提出修訂香港『逃犯
條例』的人」。陸委會又批評包括孫亞夫在內的一眾中共學者官員脫離兩岸現實。
　　陸委會重申，台灣人民永遠不會接受北京「一國兩制」，也絕不屈服於霸權威脅。（ｅｙ）
（ｚｚ）

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