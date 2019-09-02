【ＦＯＣＵＳ】ＰＭＩ就業指標預警，產業外遷夾擊考起「逆周期」

【ＦＯＣＵＳ】中國官方製造業ＰＭＩ經７月「曇花一現」反彈後，８月再錄超預期下行，

最新報４９﹒５，為連續第４個月低於榮枯線。其中，新訂單指數、進口指數雙雙下行，反映內

需不振；從業人員指數重返金融海嘯後低點，令在資金鏈斷裂和產業鏈外遷夾擊下的破產裁員潮

，更顯嚴峻。

隨著中美新一輪互徵關稅措施已於９月１日生效，未來數月的官方ＰＭＩ或續下行，勢考驗

北京拒「大放水」的政策定力和「逆周期」調節的效率。



＊破產裁員寒流波及明星企業＊



８月官方ＰＭＩ分項指標中，新出口訂單雖小幅反彈（或續受惠「搶出口」效應），惟掩蓋

不住進口、新訂單、採購量、出廠價格、生產經營活動預期等齊走弱，所反映的內需不振。而從

業人員指標重返金融海嘯後低點，更顯示總理李克強上月中召開部分省份穩就業座談會時，強調

７月調查失業率上升「必須高度重視」背後的憂心。

就在上月底，一代鞋王「富貴鳥」宣告破產，其於香港聯交所的上市地位亦同時取消；而另

一家上市鞋企「達芙妮」，上半年淨關店６１２家、裁員１９００人，兩則消息令坊間驚覺，破

產、裁員寒流已波及大牌、明星企業。即使是有「中國版Ｔｅｓｌａ」之稱的蔚來汽車，亦確認

將於９月再裁員１２００人，以進一步控制支出。

周日，侵侵繼上月底發推命令美企「立即開始尋找中國的替代」後，再最新喊話通用，要求

其從中國搬回美國。在此大氣候下，至少數十間美企的首席執行官已於過去一個月的電話會議中

表明，計劃在貿易戰愈演愈烈的情況下進一步實現供應鏈多元化。



＊中國製失專寵，考政策定力＊



以玩具製造商孩之寶（Ｈａｓｂｒｏ）為例，其首席執行官Ｂｒｉａｎ Ｇｏｌｄｎｅｒ最

新預計，到２０２０年底，為美國市場供應的商品將有約５０％或更低是來自中國

（現為三分二）；到２０２３年，此比例將再降至三分一以下。

關稅戰加上內地低人工優勢不再，據巴克萊銀行研究，現時內地製造業平均時薪為

４﹒１２美元，遠高於印度的１﹒５９美元水平，與作為先行指標的ＰＭＩ從業人員指數下行不

謀而合。

相比促消費、谷內需，就業更是穩定之本，為此，內地多省已悄然實施「穩崗返還」扶持制

度，廣東、浙江、山東等８省首７月即向１９萬戶經營困難且恢復有望企業發放穩崗返還

１２０億元人民幣。

不過，面對信貸周期快速走弱、名義經濟增長減速、破產裁員冷風勁吹，北京堅拒

「大放水」的政策定力能否一直保持，充滿不確定性。

坊間已有機構預期，政府到２０１９年底將可能被迫增加信貸增長，並再次放鬆對房地產市

場的緊縮措施。國務院金融穩定發展委員會周末最新強調，將加大宏觀經濟政策的逆周期調節力

度，繼２萬億減稅降負和ＬＰＲ（貸款市場報價利率）後，政策工具箱將再有何新招？

２０１９年最後的４個月，市場尤需萬分小心利多利空交織下的大起大落波動加劇。

