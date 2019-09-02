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即市新聞

02/09/2019 11:52

《融天納地－溫天納》未來投資以內需為主打概念

　　《融天納地》國務院早前發布《加快發展流通促進商業消費的意見》，強調釋放內地汽車消
費潛力、便民設施可納入老舊小區改造、鼓勵綠色智能商品以舊換新、擴大成品油市場准入等等
安排。
　
　　目前，內地政策仍以供給側方式解決需求問題，實際上對消費及經濟的中長線刺激效果有待
觀察，未必能緩解經濟徐徐回落的趨勢。不過，估計今年餘下四個月消費整體平穩，汽車消費改
善，但刺激效果則有待認證。
　
　　回顧今年早前政府工作報告、４月份老舊小區改造專項通知、６１９國常會中部署具體任務
，都是用供給側方式解決總需求的例子，有助穩投資支撐經濟，也帶動了補短板，估計中央政府
在未來將會繼續在相關領域進一步加大融資支持。新政策舉措有利於穩投資和鼓勵消費，對經濟
有一定的支撐作用，但需要考慮中長線成效。
　
　　新政策的核心在於新政策符合中央政府的高質量發展理念，主要是供給側思路的延續，並非
需求側的強刺激，對經濟正面影響或有限。整體而言，估計內地整體消費回穩，居民可支配收入
增長速度走勢回穩，高於實際ＧＤＰ增長速度，對內地消費有一定支撐。與此同時，新增汽車消
費有助穩定內地整體消費。此外，新政策在綠色消費、農村消費等方面積極發展，對優化結構有
幫助。
　
　　假設內地就業不出現超預期惡化，消費將有一定的需求，預計整體穩定。不過，若然中美經
濟爭端持續，投資者則需要觀察內地居民收入及就業數據會否出現超預期惡化，影響內需表現。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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