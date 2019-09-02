《金石為開－黃威》美國股匯雙雙企穩，黃金衝高回落

《金石為開》過去一周沒有重大事件發生，市場整體趨於穩定。由於資金湧入美國債市，美

債收益率倒掛程度一度加深，令風險資產價格出現波動。但因美國經濟資料較穩定，美股連續反

彈，回到區間頂部。在歐元貨幣疲軟的情況下，美元也持續上行，美匯指數曾觸及９９大關。黃

金缺乏新的利好因素支持衝高回落，全周累積下跌０﹒２％。



早前美國總統特朗普稱中美雙方高層近期進行了通話，中方希望重回談判桌，且相信中方有

誠意與美方達成經貿協定。然而中國外交部宣稱並未聽說過這一情況，隨後美方對此也不再正面

回應。考慮到中美近日互相加?關稅，投資者對貿易局勢的看法並不樂觀，周初避險情緒依然揮

之不去，資金湧入美國債市。由於美國１０年期債券收益率下跌速度較快，與２年期國債收益率

倒掛幅度加深，發出更加強烈的警示訊號，導致美股一度再探低位。不過中國商務部發言人釋放

溫和信號，令投資者對貿易局勢的緊張情緒有所緩解。



另一方面，美國第二季度實際ＧＤＰ年化季率輕微下修至２﹒０％，符合市場預期２﹒０％

；核心ＰＣＥ物價指數增長１﹒７％，略遜於預期的１﹒８％；但二季度消費者支出進一步上修

至４﹒７％，超過預期及前值４﹒３％。雖然出口下降和企業投資低迷令美國二季度經濟增速承

壓，但作為主要驅動力消費超預期增長，還是令投資者對美國經濟前景的看法稍有好轉。



鑑於經濟基本面和貿易局勢近期均未出現惡化，美元及美股都逐漸穩定下來。目前市場觀點

也已經向９月降息２５個基點統一，不再預期美聯儲會加速降息５０個基點。意大利五星運動黨

與民主黨在組建聯合政府上產生分歧，則令歐元貨幣承壓，進一步助推美元指數上行。多項原本

利好金價的因素都開始削弱，市場對黃金的狂熱追捧出現冷卻跡象。ＣＦＴＣ資料顯示，上周黃

金投機性淨多倉輕微下降至２９﹒６８萬張（前值３０萬張）。



技術面看，金價於高位的回吐壓力增加。小時圖上，金價於低位徘徊，反彈較為乏力。此前

形成的正當區間底部１５２５美元已告失守，支撐再度落回１４９０一線。惟日線保利加通道開

口收縮，１４９０短期內受到的威脅有限。



本周重點關注美國８月ＩＳＭ製造業指數以及非農就業報告，歐元區二季度ＧＤＰ終值預計

無變化。另外，美聯儲主席鮑威爾周五（６日）的講話亦需留意。《六福金融分析師 黃威》

