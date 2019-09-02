《陶冬天下－陶冬》歐洲央行伺機出擊，美國債市巨資入侵

《陶冬天下》同樣的故事，不一樣的市場結果。上周的大環境沒有太大的改變，太平洋兩岸

依然籠罩著貿易政策的陰霾，大西洋東部巨額資金湧入西部的美國國債市場，意大利政治再一次

證實這是一個搞笑的國度，約翰遜繼續在硬脫歐問題上做手腳，阿根廷需要對上千億美元的債務

重組。但是美國股市錄得六個星期以來的第一個單周正回報，全球股市得以喘息。同時美國國債

受到尋求收益的游資追捧，創下２００８年後最強勁的單月整體收益回報。相對之下，股市一個

星期的正收益難以抵消連續的拋售，美股８月份表現慘淡。意大利組成聯合政府進展不順，不僅

影響本國股債，更拖累歐元匯率，美元指數衝破９９，走出兩年新高。英國首相約翰遜計劃將國

會休會期延長到五個星期，減少國會對脫歐計劃的掣肘，觸發政壇和街頭的抗議，英鎊承壓不過

跌幅有限。阿根廷政府宣布暫停支付到期的７０億美元債務，觸發Ｓ＆Ｐ將其評級改為選擇性違

約，該國１０１０億美元債務進入重組程序，影響高收益債市場情緒。沙特阿美重提上市和佛羅

里達颶風，帶動國際油價造好。黃金等貴金屬在固定收益缺失的環境下，成為香餑餑，金價上揚

，銀價異軍突起。



９月１２日歐洲央行開會，這對於歐洲貨幣政策是一件大事，對於全球流動性也是一件大事

。歐洲經濟遭遇全球貿易不明朗因素的重大影響，下半年陷入衰退的機會上升，德國的負增長也

為進一步寬鬆政策掃除了阻礙，預料ＥＣＢ會在利率和資產購買上雙管齊下，重啟ＱＥ程序。歐

洲的政策利率已經進入負值，大力度動作可能傷害銀行的資產負債表，成為系統性風險的誘因。

ＥＣＢ可以做得更多的，應該在債券購買上。這次估計歐洲央行將同時針對國債和公司債，購買

力度和時限都可能超出市場預期，最重要的是德拉吉如何表述這一次放水，相信他會在自己任內

的最後一次ＱＥ上再次扮演地球上最堅定的鴿派角色。歐洲的問題是結構性的，光靠放水未必能

觸及核心問題，資金可能依然滯留於金融市場，更大量流向美元區和亞洲區。接任ＥＣＢ總裁的

拉加德在做法上可能有所不同，除了適當的貨幣寬鬆外，她應該會更積極地推動改變財政制約的

條款，令歐洲國家在下行周期有更多的公共開支空間。



今年８月對於美國國債市場，應該說是里程碑式的一個月。儘管聯儲７月例會決定降息，並

在記者會上不再提「周期中端」，美國國債市場還是經歷了巨量資金的湧入，國債收益曲線全線

下滑，十年期利率低過兩年期或三月期利率。筆者看來利率倒掛所帶來的核心信息不是經濟衰退

，而是低利率時代的全面降臨。這次長端利率下滑的根本原因，主要不是市場看淡經濟前景（美

國經濟增長在下滑，但是暫時看不出危機狀態），而是歐洲資金的猛烈湧入。歐洲看來進入了

ＱＥ２﹒０時代，而本土利率又幾乎全部零收益或負收益，觸發資金全球範圍內狙擊零風險正回

報的債券。世界上有足夠規模，又沒有資本管制的正收益國債市場就是美國，於是大西洋兩岸發

生了游資的諾曼地登陸，加上槓桿操作，美債收益曲線發生了坍塌式下沉。由於美國國債是全球

資金的定價錨，這次債券價格的巨變可能帶來資本生態環境上的改變，也可能誘發央行政策上的

連鎖反應。



本周市場焦點：美國債市利率和英國議會反擊，英國議會９月３日復會，相信議員會對約翰

遜的突襲作出回擊。數據上美國８月份非農就業，預計回升到１７０Ｋ。歐洲第二季度ＧＤＰ增

長，預測為環比０﹒２％（同比１﹒１％）。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

