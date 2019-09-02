《日入而息》三大發鈔銀行明起推新鈔票，中美啟徵新關稅，港股軟

《今天重點》﹡金管局宣布１００元新鈔明日推出；中銀香港１００元新鈔票明推出，５０

元及２０元新鈔明年初推出；匯豐１００元新鈔票明日起推出

﹡美中９月１日如期互徵關稅，特朗普稱本月磋商未取消

﹡８月財新中國製造業ＰＭＩ升至５０﹒４，重返擴張區



《即日市況》﹡政局不穩本地地產股受壓，港股收跌９８點報２５６２６



《深滬股市》﹡滬綜指收升１﹒３％軍工股揚，外資流入逾５３億人幣



《美元匯價》﹡歐元處下降通道，初步支持位１﹒０９２０；歐元最新報１﹒０９７０╱

７４，日圓最新報１０６﹒３４╱３８



《公司業績》﹡中國燃氣（００３８４）附屬中燃投資中期多賺３﹒４％

﹡正通汽車（０１７２８）中期少近賺３４％至４﹒７億元人民幣，息十港仙

﹡南海石油（０００７６）半年盈利減少８９﹒７％不派息，今早復牌

﹡靈寶黃金（０３３３０）中期虧損擴大至８３４８萬元人民幣，不派息



《公司資訊》﹡ＮＥＸＩＯＮ（０８４２０）折讓一配股淨籌１０５８萬元

﹡ＳＤＭ（０８３６３）擬購星洲幼兒中心，涉資最多５８０萬坡元

﹡中國生物科技（０８０３７）擬售肺病治療技術公司股權

﹡中國興業（００１３２）附屬廣東粵盛科融資租賃獲增資５７１０萬元

﹡中銀香港（０２３８８）推支持中小企優惠措施，可獲退利息及提供貸款擔

保費回贈

﹡世紀金花（００１６２）以１５００萬元人民幣售西安商業住宅

﹡北京首富李曉華入股香港金融集團（００００７），持股５％

﹡永義國際（０１２１８）蝕讓匯控（００００５）逾６３萬股，涉３５４５

萬元

﹡中興（００７６３）夥中移北京及北交大，拓５Ｇ應用

﹡金山能源（００６６３）收購北京旅遊公司六成股權涉２０萬元人民幣

﹡信義玻璃（００８６８）主席李賢義增持公司１５﹒４萬股，持股增至

２２﹒０７％

﹡飛達控股（０１１００）出售中國零售業務，涉資近５８萬元人民幣

﹡高富集團（００２６３）股份「１供４」失效

﹡盛源控股（００８５１）主要股東決定不收購賣方持股及購入公司新股，今

早復牌

﹡創興（０１１１１）新推美元定存，１周６﹒５厘息

﹡富銀融資租賃（０８４５２）擬轉至主板掛牌

﹡惠陶集團（０８２３８）下午開市途中宣布停牌

﹡港交所（００３８８）每周期權槓桿率高，助投資者應對短期市況；港交所

獨立非執行董事馬雪征８月３１日辭世，待政府委任填補空缺

﹡華建控股（００４７９）不再與廣州帝緣租賃廣州市物業

﹡楓葉教育（０１３１７）訂合作協議在內蒙古呼和浩特和林格爾新區建設

﹡萬星（０８０９３）現金５０００萬元人民幣投資互聯網廣告代理公司

﹡葉氏化工（００４０８）對下半年業務發展樂觀，全年資本開支最多３億元

﹡雷軍稱小米（０１８１０）去年研發費用５８億元人民幣

﹡龍資源（０１７１２）公布芬蘭南部金礦鑽結果，將需要進一步鑽探

﹡融信中國（０３３０１）８月合約銷售額按年升１８％至１０９億元人民幣

﹡重慶銀行（０１９６３）人行新貸款市場報價利率機制能提高貸款定價能力

﹡高建辭任民銀建國際（００１７４）行政總裁，由黃佳爵接任

﹡時富金融（００５１０）委任吳子威為公司行政總裁



《國企紅籌》﹡兗煤（０１１７１）對下半年煤炭價格有信心，並有兩個項目試產

﹡華能新能源（００９５８）母企擬提全面收購要約，今早復牌

﹡中遠海能（０１１３８）料下半年國際油運業現上升周期，看好ＬＮＧ運輸

業務發展

﹡香港中旅（００３０８）近期本港事件對客運及酒店業務有影響

﹡聯想集團（００９９２）獨立非執董馬雪征辭世

﹡中國平安（０２３１８）已累計斥５０億元人民幣回購Ａ股股份

﹡石藥（０１０９３）針對乳腺癌、胃癌等的雙抗藥物獲批於美國進行臨床試

驗



《神州民企》﹡李寧獲調任李寧公司（０２３３１）聯席行政總裁

﹡新奧能源（０２６８８）控股股東擬將持股轉至旗下滬Ａ新奧股份

﹡興業太陽能（００７５０）今早起停牌，待公布中期業績

﹡譚木匠（００８３７）附屬獲旅遊公司轉讓地塊涉注資１５００萬元人民幣

﹡復星醫藥（０２１９６）子公司以逾５﹒２３億美元轉讓醫院及診所

﹡興業太陽能（００７５０）及共享集團（０３３４４）今早宣布停牌

﹡富力地產（０２７７７）８月權益合約銷售總金額按年增１４％

﹡中國心連心化肥（０１８６６）冀未來五年負債率逐步降至４９％



《中國要聞》﹡８月財新中國製造業ＰＭＩ升至５０﹒４，重返擴張區

﹡８月國內生豬價格飆２７％，分析師料９月仍會上漲

﹡交通部表示本月起運輸仔豬及冷鮮豬肉恢復綠色通道政策

﹡廣西南寧設低價銷售豬肉攤位，每人每日限購２斤

﹡農業農村部表示中國尚無非洲豬瘟商品化疫苗批准上市

﹡全國股轉系統要約業務正式上線運行

﹡共產黨農村工作條例印發，加強對農村經濟建設領導

﹡河北自貿區大興機場片區掛牌成立

﹡金融委表示為更多長期資金持續入市創造良好條件；疏通貨幣政策傳導，做

好支持地方專項債發行

﹡國辦表示多渠道籌措資金支持體育強國建設

﹡滬市主板公司上半年淨利增長９％

﹡臨港新政利好，上海８月樓市成交回升

﹡連平點評金融委會議：三政策方向加大對實體經濟支持

﹡５Ｇ信號「入戶」難，增設基站設備仍要過不少關

﹡８月百城二手房均價穩中有漲，一線城市環比跌近１％

﹡重點城市土地成交再降溫：８月流拍率達１３﹒７％

﹡Ｃｏｓｔｃｏ表示最快明年底在上海設第二家門店

﹡中國城鎮化再下一城，浙江龍港撤鎮設市

﹡周乃翔任中國建築集團董事長、黨組書記

﹡雄安高速鐵路公司成立，註冊資本９７２﹒５億元人民幣

﹡楊華出任中化集團總經理、黨組副書記

﹡鋼材市場淡季效應明顯，多家鋼企限產維護價格穩定

﹡中證監李超稱擴寬期貨市場對外開放的廣度和深度

﹡８月物流業景氣指數５０﹒９％，東部地區回落較大

﹡恆安嘉新科創板ＩＰＯ註冊被否：充分尊重中證監決定

﹡大家保險表示安邦保險重組期簽訂保險合同效力不受影響

﹡昔日百億富豪戴志康Ｐ２Ｐ爆煲自首，曾稱霸滬地產界

﹡首八月ＱＦＩＩ新獲批額度按年逾增３倍，外資彈藥足

﹡人行稱流動性總量處較高水平，繼續不開展逆回購

﹡ＭＬＦ操作窗口本月再啟，交通銀行料操作利率將下調

﹡內地即日起發布ＬＰＲ利率互換曲線和利率互換估值

﹡美國副總統彭斯出訪波蘭，料將達成５Ｇ協議

﹡深圳市政府與華為簽約，打造全國鯤鵬產業示範區

﹡恆安嘉新成為首家科創板註冊被否企業

﹡外交部表示德國總理默克爾本周五至六訪華；據報所羅門與台斷交，外交部

表示願與各國發展合作關係

﹡外媒表示中國首八月地方債累計發行規模已接近去年全年

﹡陸委會表示台政府不介入香港事務，大陸指責屬無的放矢



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１０６３４﹒８５點



《其他消息》﹡立會港島補選被ＤＱ周庭選舉呈請勝訴

﹡金管局宣布１００元新鈔明日推出

﹡匯豐１００元新鈔票明日起推出

﹡十大屋苑周末成交創廿周新高，業主接受現實減價

﹡深股通額度全日用２６﹒３億元；滬股通額度全日用３２﹒５億元，陸股通

淨流入５３億元

﹡經絡表示首八月樓花宗數創新高，惟二手難超往年水平

﹡永明金融推合資格延期年金保單，優惠期可獲保費回贈



《修例風暴》﹡中大學生會辦民間開學禮，新生表示納不同聲音意義更大

﹡社會關注會否用緊急法，張建宗稱正全面檢視現有法律；張建宗稱示威者燒

國旗挑戰國家權威衝擊一國兩制底線；政府反對罷課，學校不是政治角力場

地；政府反對罷課，促教師緊守崗位

﹡美參議院下周復會，香港人權民主法案投票將排入議程

﹡被指８３１太子站暴力執法，李家超稱據實際情況行動

﹡港澳辦明天下午就香港當前局勢看法舉行發布會

﹡網傳８３１太子站有人死，醫管局表示４６人傷，無人死

﹡學生雨中罷課中環集會，盼星星之火燎原爭取政府回應

﹡機管局再呼籲旅客預留充裕時間前往機場

﹡警周六於銅鑼灣拘多人１６人控暴動，包括社工陳虹秀

﹡歐盟冀港府尊重和平示威，外交部指已演化為極端暴力

﹡警澄清無人在太子站死亡；腰間袋槍示威者並非警員；警認於港鐵車箱曾用

警棍武力，仍在查傷者與示威關係

﹡６月至今共拘１１１７人，昨有警員向天開兩槍示警

（ｚｚ）

