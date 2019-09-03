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即市新聞

03/09/2019 07:50

《油金掠影》中美如期互徵關稅油價下滑，美元走高金價微漲

　　《經濟通通訊社３日專訊》中美兩國開始互徵新進口關稅，令市場擔心將進一步打擊全球經
濟增長及原油需求，油價周一（２日）走軟。
　　１０月布蘭特原油期貨收低０﹒５９美元，報５８﹒６６美元，盤中最低見５８﹒１美元。
１０月紐約原油期貨跌０﹒３３美元，報每桶５４﹒７７美元，但交投淡靜，主要因為美國適逢
勞工節假期。
　　中美貿易戰再次升級，美方已向部分中國輸美商品徵收１５％關稅，包括鞋履、智能手表和
平板電視，中國也向美國原油加徵新關稅。美國總統特朗普推文稱雙方本月仍將進行磋商，稱目
標是減少美國對中國依賴，他還再次呼籲美企在中國以外尋找替代供應商。
　　石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）８月石油產量今年來首見增長，主要因為伊拉克和尼日利亞供
應增加，蓋過沙特限產、伊朗受制裁，產量繼而下滑的影響。
　　颶風多里安預計於周一至周三橫掃佛羅里達州大西洋海岸，然後北上喬治亞和卡羅萊納州海
岸，但美國國家颶風中心認為多里安不會直接登陸。

＊ＳＰＤＲ持金量今年至今已增一成二＊

　　中美一如預期開始互徵新關稅，不過美元升值限制金價漲勢，金價周一輕微上漲。現貨金報
１５３０﹒３４美元，曾跌至一周低位１５１７﹒１１美元。美國期金收漲０﹒３％，報
１５３４﹒２美元。
　　美國金融市場因勞工節假日休市，交易可能受限，但美元指數創兩年多最高水平，使黃金對
其他貨幣持有者而言更加昂貴。
　　全球最大黃金支持上市交易基金ＳＰＤＲ　Ｇｏｌｄ　Ｔｒｕｓｔ持金量今年增加約
１２％。
　　美國商品期貨交易委員會上周五公布，上周投機客增持ＣＯＭＥＸ黃金和白銀期貨淨多倉。
　　其他貴金屬方面，現貨白銀升１﹒３１％，報１８﹒４５美元。鉑金微升０﹒１８％，收報
９２９﹒７５美元。鈀金持平，收報１５３１﹒０１美元。（ａｌ）

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