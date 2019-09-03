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即市新聞

03/09/2019 09:21

港股輕微低開８０點報２５５４６點，國指跌３６點

　　《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股因勞動節休市，亞洲股市今日普遍高走，日經升
１１點，首爾指數漲３點。港股方面則缺乏方向，恆指今早低開８０點，貿易戰「風眼股」繼續
受挫，創科實業（００６６９）低開１﹒８％，瑞聲（０２０１８）跌１％；本地地產股及內房
股一同受壓，新世界（０００１７）及碧桂園（０２００７）同樣低開１﹒４％。港股競價主板
交投淡靜，未能突破１０億元，恆生指數開報２５５４６點，跌８０點或跌０﹒３１％，主板成
交９﹒９１億元。國企指數報１００６６點，跌３６點或跌０﹒３６％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒１８％，報５５﹒９５元；港交所
（００３８８）跌０﹒２５％，報２３７元；騰訊（００７００）升０﹒５４％，報３３３元；
中移動（００９４１）跌１％，報６４﹒２５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒２％，報
７５﹒３元。

　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　５３﹒５０元　　　跌１﹒８３％
　　中國神華（０１０８８）　　１５﹒６４元　　　跌１﹒５１％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒０５元　　　跌１﹒４７％
　　新世界　（０００１７）　　　９﹒５１元　　　跌１﹒４５％
　　碧桂園　（０２００７）　　　９﹒６８元　　　跌１﹒４３％
　　中石油　（００８５７）　　　３﹒８４元　　　跌１﹒２９％
　　中國聯通（００７６２）　　　７﹒７６元　　　跌１﹒１５％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３０﹒９０元　　　跌１﹒１２％
　　建設銀行（００９３９）　　　５﹒７５元　　　跌１﹒０３％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　３３﹒６５元　　　跌１﹒０３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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