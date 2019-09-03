《盤後部署》維穩前提下中資股料有追捧，港股應可穩守２５２００

《經濟通通訊社３日專訊》隨著美國於上周日（１日）對一批中國進口商品加徵１５％關稅

，中國商務部昨晚宣布，將對此在世界貿易組織（ＷＴＯ）提出訴訟。同時，更有消息指，美中

兩國仍難以就原定本月舉行的貿易談判會面達成共識，市場氣氛繼續保持謹慎，港股今早低開

８０點後，未幾跌幅一度最多擴至１２８點，低見２５４９８點。

上午十時，特首林鄭月娥見傳媒，港股一度最多倒升１０９點，高見２５７３６，惟特首林

鄭月娥否認向中央提出請辭後，港股升幅不斷收窄。午後內銀股回吐拖累下，港股一度回吐逾百

點，最終收跌９８點或０﹒３９％，報２５５２７點。主板成交６３８﹒１５億元，較昨日減少

５﹒９％。

國企指數報１００３５，跌６７點或０﹒６７％。

內地Ａ股顯著造好，上證綜指報２９３０點，升６點或０﹒２１％；深成指報９６３３點，

升６４點或０﹒６７％。兩市合共成交５６４４億人民幣，按日增加２％。



＊美製造業非農數據料令市場失望，短期或再有鴿派言論＊



市場本周除繼續聚焦美中貿易談判進展及本港政局變化外，本周焦點亦落在美國於本周五

（６日）公布的８月非農新增職位數據，以及聯儲局鮑威爾同樣於本周五在瑞士蘇黎世大學針對

經濟發展發表的講話。市場預測上月非農新增就業人數為１５﹒９萬，低於前值的１６﹒４萬。

事實上，由於美中貿易戰不斷惡化，美國製造業已持續削減相關職位，美國自５月開始公布的

ＩＳＭ製造業指數遜市場預期。加上美國於今月開始對中國商品加徵關稅，製造商對經濟前景會

更悲觀，從而縮減產能，因此上月非農數據會繼續令市場失望。

另外，美國於本港時間今晚十點會公布８月ＩＳＭ製造業指數，市場預期錄得５１﹒１，略

低於７月的５１﹒２。隨著有不少跡象顯示，美國經濟增長放緩愈趨明顯，聯儲局或會再次以「

抵禦下行風險」為由發表鴿派言論，並預料會再度減息，料９月１９日議息結果出台前，港股會

有一輪炒作。本周亦同時會有多個聯儲局官員發表講話，相關言論或可短暫刺激投資氣氛。



＊中央月內或再推多項刺激經濟政策，甚至再次降準減息＊



不過，Ａ股近期走勢明顯較港股理想，滬指上月僅跌１﹒５８％。相反，港股上月則累跌

７﹒４％，跑輸全球主要市場。滬指昨日急升３７點或１﹒３１％兼重上二千九關後，今日亦繼

續造好。在貿易戰陰霾下，中國早前推出多項政策以穩定經濟及支持Ａ股表現，包括人行實施新

的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）形成機制，以及國務院提出２０條提振內需的措施。隨著中國

７０周年國慶臨近，在維穩的主調下，不排除中央會於今月再推行部分刺激經濟政策，並有更大

可能再次降準減息，從而支撐中港股市表現。

在上述憧憬下，預期資金會主要流入中資股份，例如券商股及其他中資金融股等。走勢上，

港股自上周一（２６日）開始主要在２５２４９點至２６０１１點之間窄幅上落，加上成交開始

有萎縮跡象，反映後市仍然缺乏方向，但在中資股支撐下，預期港股可守穩２５２００點。不過

，考慮到美中貿易談判仍遙遙無期，本港政治僵局又同時難以解決的情況下，港股反彈空間不大

，於２６０００點有相當阻力。（ｔｔ）

