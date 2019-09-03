【脫歐之後】英國國會若阻硬脫歐，約翰遜或１０月１４日提前大選

《經濟通通訊社３日專訊》英國國會周二復會，反硬脫歐的議員計劃在９月４日開始通過法

案，希望逼使英國推遲脫歐，若政府未能與歐盟達成脫歐協議，法案將要求政府發出尋求將脫歐

期限延至２０２２年１月３１日的信函。不過英國首相約翰遜警告，有可能會因此提前大選。

英國政府高級官員透露，若該法案獲通過，約翰遜將尋求在１０月１４日進行大選。首相府

發表聲明指，約翰遜不想提前舉行大選，但國會實在不應支持另一個無意義的脫歐延期。（ｍｎ

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