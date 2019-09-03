《經濟通通訊社３日專訊》英國國會周二復會，反硬脫歐的議員計劃在９月４日開始通過法
案，希望逼使英國推遲脫歐，若政府未能與歐盟達成脫歐協議，法案將要求政府發出尋求將脫歐
期限延至２０２２年１月３１日的信函。不過英國首相約翰遜警告，有可能會因此提前大選。
英國政府高級官員透露，若該法案獲通過，約翰遜將尋求在１０月１４日進行大選。首相府
發表聲明指，約翰遜不想提前舉行大選，但國會實在不應支持另一個無意義的脫歐延期。（ｍｎ
）
03/09/2019 08:11
【脫歐之後】英國國會若阻硬脫歐，約翰遜或１０月１４日提前大選
《經濟通通訊社３日專訊》英國國會周二復會，反硬脫歐的議員計劃在９月４日開始通過法
案，希望逼使英國推遲脫歐，若政府未能與歐盟達成脫歐協議，法案將要求政府發出尋求將脫歐
期限延至２０２２年１月３１日的信函。不過英國首相約翰遜警告，有可能會因此提前大選。
英國政府高級官員透露，若該法案獲通過，約翰遜將尋求在１０月１４日進行大選。首相府
發表聲明指，約翰遜不想提前舉行大選，但國會實在不應支持另一個無意義的脫歐延期。（ｍｎ
）
|生財有道02/09/2019
金管局宣布推出100元新鈔
|生財有道02/09/2019
《開市Good Morning》溫傑：港鐵持貨者可繼續持有
|FOCUS02/09/2019
【FOCUS】PMI就業指標預警 產業外遷夾擊考起「逆周期」
|國際動態02/09/2019
德州1個月兩宗槍擊 最少7死20傷
|生財有道30/08/2019
【嚟緊炒D乜】中國白銀績後短期受壓 趁機撈底博反彈
|生財有道30/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中生製藥約11元入貨
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰