《台股攻略－馮偉明》台股成交下跌，失守１０６００點

《台股攻略》台股今日（３日）跌７６﹒６４點，收１０５５８﹒２１點，成交值為新台幣

１０４６﹒５１億元。

台股今日開低走低，失守１０６００關口。大立光力守盤上，並一度衝上新台幣４０００元

，站回季線，終場升近２％。台積電開低走低，跌超過１﹒５％，鴻海持續在平盤之下震盪。其

他權值股方面，和泰車及致茂都跌超過３％。中國紫光集團旗下長江存儲開始量產６４層三維儲

存型快閃記憶體，市場憂慮將對市場造成影響，旺宏與華邦電分別重跌３﹒９７％及１﹒９６％

。聯電及聯發科等半導體股也紛紛走跌，半導體類股指數下挫１﹒３７％。傳統產業股今日漲跌

互見，汽車類股指數跌２﹒０６％，表現最弱。受５Ｇ商機刺激，光通訊再轉強，光環升超過４

％、華星光升３％，遊戲族群也表現強勁，網龍升超過２％，宇峻及鈊象也有１％的漲幅。

台股短期或延續震盪走勢，除中美貿易戰發展，美國利率政策、美債息率以及人民幣走勢皆

牽動台股後市。台股短期料難脫震盪整理格局，投資者在操作上不妨多留意５Ｇ題材及生技等版

塊。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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