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即市新聞

03/09/2019 12:00

《外圍頭條》沙地阿美換主席，德銀ＣＥＯ淨薪金１５％購德銀股票

　　《經濟通通訊社３日專訊》沙地阿美突然更換主席，而德銀行政總裁將淨薪金１５％用於增
持德銀股票，亦是外媒今日關注重點。
　　《華爾街日報》報道，沙特阿拉伯政府在沙特阿美加快ＩＰＯ計劃之際，突然更換沙特阿美
主席，任命主權基金ＰＩＦ主管Ｙａｓｉｒａｌ－Ｒｕｍａｙｙａｎ替代能源大臣法利赫。
　　據悉，今次主席輪換是要將沙特能源部門與沙特阿美的管理分開，法利赫稱這是公司準備Ｉ
ＰＯ的重要一步。

＊德銀獲ＣＥＯ在未來３年斥８５萬歐元增持＊

　　《金融時報》報道，德銀行政總裁Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ　Ｓｅｗｉｎｇ為支持他在７月宣布
的重組計劃，將淨薪金的１５％用於增持德銀股份。
　　Ｓｅｗｉｎｇ幾乎整個工作生涯都在德銀渡過，去年其薪金為７００萬歐元，基本工資為３
３０萬歐元。
　　根據德銀提交的文件，Ｓｅｗｉｎｇ將購買相當於淨薪金的１５％的股票，直到２０２２年
底，總投資額將達到８５萬歐元。

＊怪獸級颶風多利安或令保險業損失２５０億美元＊

　　《ＣＮＢＣ》報道，大西洋有紀錄以來第２強風暴多利安（Ｄｏｒｉａｎ）重創巴哈馬，瑞
銀預計保險業賠償將高達２５０億美元。
　　多利安正在緩慢向美國東部海岸移動，美國當局已下令在佛羅里達州、南卡羅來納州及佐治
亞州撤離超過一百萬人。
　　瑞銀根據其分析模型指，保險業的潛在損失介乎５０億至４００億美元，基本情景的賠償從
１５０億美元上調至２５０億美元，顯示保險業的償債能力資本面臨風險。（ｍｎ）

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