《談國論企－黎偉成》製造業生產尚穩出口訂單８月略增

《談國論企》中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）於２０１９年８月份即使再略見收縮，但

仍處十分接近臨界點的水平，而新出口訂單亦在臨界點下方回升，使生產保持擴張勢頭。需要指

出：製造業之於臨界點略高和稍低之處反覆，該為不錯的表現，此因特朗普一直不斷加大對華各

方打壓、封殺。中國採取的以供給側改革為主的挺內需政策，對勁和有效。



＊生產續擴張乃受惠出口及在手單尚穩＊



來自國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＦ）聯合發布的最新資料

，製造業採購經理指數在２０１９年８月份所達４９﹒５（見表），即使較對上一個月之數

４９﹒７低０﹒２個百分點，但仍較６月份持平於５月份的４９﹒４高０﹒１個百分點，和距４

月份５０﹒１、３月份５０﹒５的２０１９年前二位相去不遠，乃於臨界點５０為中軸浮沉，可

以接受。

尤其是（一）製造業的（Ｉ）出口新訂單分類指數於８月份達４７﹒２，環比升０﹒２個百

分點，而７月份４６﹒９環比升０﹒６個百分點，屬二連升，是為（ＩＩ）新訂單的情況反覆趨

穩的支持力量：即使此於８月份達４９﹒７環比跌０﹒１個百分點，而７月份４９﹒８環比升

０﹒２個百分點，但距重新擴張的５０僅０﹒３個百分點。此在特朗普於８月初表要在９月１日

對華輸美未加徵關稅的商品分兩個階段加徵，中國的出口新訂單尚能於臨界點之下向上，相當難

得。

即使（ＩＩＩ）與出口相關的進口分類指數，於２０１９年８月份達４６﹒７，環比減少

０﹒７個百分點，而７月份４７﹒４環比升０﹒６個百分點，似意味內需增長放緩之所致。

但（ＩＶ）在手訂單分類指數於是月份環比增長０﹒１個百分點至４４﹒８，而７月份增

０﹒２個百分點至４４﹒７，仍低於臨界點，有待改進。

由是（二）生產情況尚穩，分類指數所達的５１﹒９環比回落０﹒２個百分點，相對於７月

份５２﹒１環比升０﹒８個百分點，顯三季度的情況較二季度要好，因二季度之６月份５１﹒３

及５月份５１﹒７環比皆跌０﹒４個百分點，而４月份更環比跌０﹒６個百分點至５２﹒１，形

成三連跌，而３月因企業於春節過後集中加快生產大幅增加３﹒２個百分點至５２﹒７。

同樣值得注視的，有（三）成本及出廠價由升轉跌，其中（１）主要原材料購進價格分類指

數於２０１９年８月份環比跌２﹒１個百分點至４８﹒６，扭轉７月份環比升１﹒７個百分點達

５０﹒７之況，有利於製造業降低成本，以強化銷售甚至出口的競爭力。此使（２）出廠價格分

類指數達４６﹒７環比下降０﹒２個百分點，使７月份４６﹒９環比升１﹒３個百分點之壓有所

緩和。要注意的是出廠價仍處臨界點以下的收縮水平。

予人以憂者，為（四）原材料庫存分類指數達４７﹒５，環比回落０﹒５個百分點，較７月

份４８環比回落的０﹒２個百分點，有所擴大；反而（五）產品庫存分類指數４７﹒８，環比回

升０﹒８個百分點，而７月份４７環比則跌１﹒１個百分點，則顯產銷情況在臨界點之下反覆回

落。此使（六）從業人員分類指數４６﹒９環比跌０﹒２個分點，而７月份的４７﹒１環比升

０﹒２個百分點，仍於收縮狀態底下之反反覆覆。

原材料減產成品庫存增當非佳象

至於（五）生產經營活動預期指數，於２０１９年８月份達５３﹒３，環比跌０﹒３個百分點，

而７月份５３﹒６環比回升０﹒２個百分點，但廠商對經營前景的看法仍然反覆偏淡。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

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８月╱２０１９ ４９﹒５ －０﹒２

７月╱２０１９ ４９﹒３ ＋０﹒３

６月╱２０１９ ４９﹒４ 持平

５月╱２０１９ ４９﹒４ －０﹒７

４月╱２０１９ ５０﹒１ －０﹒４

３月╱２０１９ ５０﹒５ ＋１﹒３

２月╱２０１９ ４９﹒２ －０﹒３

１月╱２０１９ ４９﹒５ ＋０﹒１

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１１月╱２０１８ ５０﹒０ －０﹒２

１０月╱２０１８ ５０﹒２ －０﹒６

９月╱２０１８ ５０﹒８ －０﹒５

８月╱２０１８ ５１﹒３ ＋０﹒１

７月╱２０１８ ５１﹒２ －０﹒２

６月╱２０１８ ５１﹒５ －０﹒４

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

１２月╱２０１３ ５１﹒０ －０﹒４

１２月╱２０１２ ５０﹒６ 持平

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成

