《異動股》內地生豬生產補貼政策出台，萬洲（２８８）升逾１％

《經濟通通訊社３日專訊》萬洲國際（００２８８）現價升１﹒２８％，報６﹒３５元；成
交約１６７萬股，涉資１０５３萬元，主動買盤７５％。
國務院副總理胡春華周一（２日）在四川省實地督導穩定生豬生產保障市場供應工作。胡春
華強調，穩定和提高豬肉自給率是銷區地方政府必須完成的任務。要嚴格按照省負總責和「菜籃
子」市長負責制要求，迅速出台支持生豬生產的政策措施。
他續指，落實生豬生產穩定專項補貼，加大信貸保險支持，全面做好豬肉市場供應保障，盡
快與主產區建立穩定的產銷合作關係，充實凍豬肉儲備並適時投放，及時啟動價補聯動機制，確
保豬肉供應和市場價格基本穩定。
現時，恆生指數報２５６１９，下跌６點或下跌０﹒０３％，主板成交６５﹒６６億元。國
企指數報１００８３，下跌２０點或下跌０﹒２０％。
上證綜指報２９２１，下跌２點或下跌０﹒１０％，成交２５９﹒１４億元人民幣。
深成指報９５８３，上升１４點或上升０﹒１５％，成交４５５﹒３２億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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萬洲國際（００２８８） ６﹒３９０元 升１﹒９１％
超大現代（００６８２） ０﹒０６０元 無升跌
雨潤食品（０１０６８） ０﹒９２０元 無升跌
惠生國際（０１３４０） ０﹒１１１元 無升跌
中糧肉食（０１６１０） ２﹒２８０元 升２﹒２４％
普甜食品（０１６９９） ０﹒２５５元 跌１﹒９２％
大成食品（０３９９９） ０﹒４１０元 無升跌
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