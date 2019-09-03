《異動股》內地生豬生產補貼政策出台，萬洲（２８８）升逾１％

《經濟通通訊社３日專訊》萬洲國際（００２８８）現價升１﹒２８％，報６﹒３５元；成

交約１６７萬股，涉資１０５３萬元，主動買盤７５％。

國務院副總理胡春華周一（２日）在四川省實地督導穩定生豬生產保障市場供應工作。胡春

華強調，穩定和提高豬肉自給率是銷區地方政府必須完成的任務。要嚴格按照省負總責和「菜籃

子」市長負責制要求，迅速出台支持生豬生產的政策措施。

他續指，落實生豬生產穩定專項補貼，加大信貸保險支持，全面做好豬肉市場供應保障，盡

快與主產區建立穩定的產銷合作關係，充實凍豬肉儲備並適時投放，及時啟動價補聯動機制，確

保豬肉供應和市場價格基本穩定。

現時，恆生指數報２５６１９，下跌６點或下跌０﹒０３％，主板成交６５﹒６６億元。國

企指數報１００８３，下跌２０點或下跌０﹒２０％。

上證綜指報２９２１，下跌２點或下跌０﹒１０％，成交２５９﹒１４億元人民幣。

深成指報９５８３，上升１４點或上升０﹒１５％，成交４５５﹒３２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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萬洲國際（００２８８） ６﹒３９０元 升１﹒９１％

超大現代（００６８２） ０﹒０６０元 無升跌

雨潤食品（０１０６８） ０﹒９２０元 無升跌

惠生國際（０１３４０） ０﹒１１１元 無升跌

中糧肉食（０１６１０） ２﹒２８０元 升２﹒２４％

普甜食品（０１６９９） ０﹒２５５元 跌１﹒９２％

大成食品（０３９９９） ０﹒４１０元 無升跌

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（ｕｌ）

