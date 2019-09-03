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即市新聞

03/09/2019 09:40

《異動股》內地生豬生產補貼政策出台，萬洲（２８８）升逾１％

　　《經濟通通訊社３日專訊》萬洲國際（００２８８）現價升１﹒２８％，報６﹒３５元；成
交約１６７萬股，涉資１０５３萬元，主動買盤７５％。
　　國務院副總理胡春華周一（２日）在四川省實地督導穩定生豬生產保障市場供應工作。胡春
華強調，穩定和提高豬肉自給率是銷區地方政府必須完成的任務。要嚴格按照省負總責和「菜籃
子」市長負責制要求，迅速出台支持生豬生產的政策措施。
　　他續指，落實生豬生產穩定專項補貼，加大信貸保險支持，全面做好豬肉市場供應保障，盡
快與主產區建立穩定的產銷合作關係，充實凍豬肉儲備並適時投放，及時啟動價補聯動機制，確
保豬肉供應和市場價格基本穩定。
　　現時，恆生指數報２５６１９，下跌６點或下跌０﹒０３％，主板成交６５﹒６６億元。國
企指數報１００８３，下跌２０點或下跌０﹒２０％。
　　上證綜指報２９２１，下跌２點或下跌０﹒１０％，成交２５９﹒１４億元人民幣。
　　深成指報９５８３，上升１４點或上升０﹒１５％，成交４５５﹒３２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　６﹒３９０元　　　升１﹒９１％
　　超大現代（００６８２）　　０﹒０６０元　　　無升跌
　　雨潤食品（０１０６８）　　０﹒９２０元　　　無升跌
　　惠生國際（０１３４０）　　０﹒１１１元　　　無升跌
　　中糧肉食（０１６１０）　　２﹒２８０元　　　升２﹒２４％
　　普甜食品（０１６９９）　　０﹒２５５元　　　跌１﹒９２％
　　大成食品（０３９９９）　　０﹒４１０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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