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即市新聞

03/09/2019 10:01

《中資異動》東航現漲逾半成，中期少賺一成半仍購３５架飛機

　　《經濟通通訊社３日專訊》東方航空（００６７０）Ｈ股現價升５﹒４３％，報３﹒８８元
；成交約４８０萬股，涉資１８４７萬元。Ａ股（滬：６００１１５）現價５﹒１８元人民幣，
升０﹒５８％，成交３７０４萬元人民幣，涉及７１９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
４７﹒６５％。
　　東方航空早前公布，截至６月３０日止中期純利約１９﹒４１億元人民幣，按年減少
１４﹒８３％，每股盈利１３分人民幣，不派中期息。
　　另外，公司向中國商飛收購３５架飛機，目錄價共約１３﹒３億美元，集團擬通過自有資金
、商業銀行的銀行貸款、發行債券及其他融資工具為購買飛機提供資金。期內，將購ＡＲＪ２１
－７００飛機，每架飛機的基本價格約３８００萬美元，而中國商飛已就飛機給予較大幅度價格
優惠，代價顯著低於有關基本價格。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方航空（００６７０）　　　３﹒８８元　　　升５﹒４３％
　　國泰航空（００２９３）　　１０﹒１８元　　　無升跌
　　中國國航（００７５３）　　　６﹒７９元　　　升１﹒３４％
　　南方航空（０１０５５）　　　４﹒４７元　　　升１﹒８２％
　　中銀租賃（０２５８８）　　６７﹒２０元　　　升０﹒１５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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