《中資異動》東航現漲逾半成，中期少賺一成半仍購３５架飛機

《經濟通通訊社３日專訊》東方航空（００６７０）Ｈ股現價升５﹒４３％，報３﹒８８元

；成交約４８０萬股，涉資１８４７萬元。Ａ股（滬：６００１１５）現價５﹒１８元人民幣，

升０﹒５８％，成交３７０４萬元人民幣，涉及７１９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

４７﹒６５％。

東方航空早前公布，截至６月３０日止中期純利約１９﹒４１億元人民幣，按年減少

１４﹒８３％，每股盈利１３分人民幣，不派中期息。

另外，公司向中國商飛收購３５架飛機，目錄價共約１３﹒３億美元，集團擬通過自有資金

、商業銀行的銀行貸款、發行債券及其他融資工具為購買飛機提供資金。期內，將購ＡＲＪ２１

－７００飛機，每架飛機的基本價格約３８００萬美元，而中國商飛已就飛機給予較大幅度價格

優惠，代價顯著低於有關基本價格。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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東方航空（００６７０） ３﹒８８元 升５﹒４３％

國泰航空（００２９３） １０﹒１８元 無升跌

中國國航（００７５３） ６﹒７９元 升１﹒３４％

南方航空（０１０５５） ４﹒４７元 升１﹒８２％

中銀租賃（０２５８８） ６７﹒２０元 升０﹒１５％

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（ｕｌ）

