【貿易開戰】生態環境部：堅決反對美方將中廣核等列入出口管制

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國務院新聞辦公室發表《中國的核安全》白

皮書，並舉行新聞發布會。生態環境部副部長劉華在會上表示，注意到美國商務部８月中旬將中

廣核集團有限公司和下屬的三家公司列入到出口管制的實體清單。美方此舉泛化了國家安全概念

，濫用出口管制措施，不僅對中國企業造成傷害，也對包括美國在內的相關國家企業造成了影響

。對此，中方堅決反對美方通過單邊主義和保護主義政策傷害中國以及世界各國的利益，希望美

方停止有關錯誤做法，堅持通過平等協商解決問題。

