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03/09/2019 11:38

【駐京專電】環境部：將在發展核電省份建造約五個中低放處置廠

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》生態環境部副部長劉華表示，下一階段，中
國還會在發展核電的省份陸續建造五個左右的中低放處置廠，中國對高放廢物處置現在正在進行
地下處置廠試驗室的立項和研究開發，這個立項也會很快進入到實質性的進展階段。
　　受日本福島核電站事故影響，部分國家提出去核能化的策略。劉華回應稱，中國繼續發展核
能有環保、能源構成等方面原因。繼續發展核能是國際一些國家的重要選項，當今世界主要的核
大國，特別是聯合國五個常任理事國都堅定發展核能。

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