【修例風暴】港澳辦：香港局勢已現積極變化，止暴制亂是廣泛共識

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國務院新聞辦公室今日就香港當前局勢的看

法舉行新聞發布會。這次是修例風波以來，港澳辦發言人第４次會見傳媒。

國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光表示，目前，香港局勢正出現一些積極的變化。止暴

制亂、恢復秩序已經成為香港社會最廣泛的共識和最強烈的呼籲。社會各階層和眾多社團、協會

，以刊登廣告等方式譴責暴力違法行徑。他又提出建議，希望市民將和平遊行集會與暴力區分。

