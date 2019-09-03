【修例風暴】港澳辦：支持林鄭帶領特區政府、警隊懲治暴力犯罪

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》港澳辦新聞發言人楊光在國新辦發布會就提

出三點意：第一，希望香港特區政府和社會各界人士，圍繞止暴制亂、恢復秩序，進一步凝聚共

識，付出行動。希望每一個愛護香港的市民都能以自己的行動，自覺抵制暴力，制止暴力，並自

覺支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府和特區警隊依法打擊和懲治暴力犯罪活動，支持特區檢控

和司法機構各司其職，使所有暴力犯罪分子受到應有的懲治，彰顯法律的公正與威嚴。



＊和平且符合「一國兩制」的遊行集會是法律允許＊



第二，希望大家把以和平遊行集會表達訴求的行動與暴力犯罪和挑戰「一國兩制」底線的行

徑區分開來。參與遊行集會的大多數市民，包括年輕學生，不管他們是基於什麼原因，也不管他

們想表達什麼樣的訴求，只要是依法以和平方式參與遊行集會，只要是符合「一國兩制」原則，

都是法律允許的。參與和平遊行集會活動，與那些肆無忌憚挑戰「一國兩制」底線、衝擊中央駐

港機構、污損和侮辱國旗國徽、暴力襲擊警察和無辜市民、嚴重損壞公私財物、危及公共安全的

犯罪行為，在性質上是截然不同的。

第三，希望大家聚焦香港經濟發展和民生改善的根本問題，獻計獻策，共謀解決之道。這次

風波折射出香港社會一些深層次矛盾和問題已經到了必須高度重視並採取有效措施加以解決的時

候。一般市民特別是年輕人常常抱怨的住房難、貧富差距大、向上流動難等社會問題，是長期積

累形成的，成因復雜，需要找準症結，找到有效的解決辦法。我們支持林鄭月娥行政長官和管治

團隊繼續通過有關對話平台與社會各界人士和青年展開交流，共同探討有關問題的解決方案。

