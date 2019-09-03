【修例風暴】港澳辦：全國人大可作出香港進入緊急狀態決定

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》港澳辦新聞發言人徐露穎在國新辦發布會表

示，依據香港特別行政區基本法和駐軍法，解放軍駐香港部隊的職責是維護國家的主權、安全、

領土完整和香港的安全。香港特別行政區基本法第１４條規定，中央政府負責管理香港特別行政

區的防務，香港特別行政區政府在必要時可向中央政府請求駐軍協助維持社會治安和救助災害。

基本法第１８條也規定，如果出現香港特別行政區政府自身不能控制的、危及國家統一或安全的

動亂，全國人民代表大會常務委員會可作出特別行政區進入緊急狀態的決定，中央人民政府可以

發布命令，將有關全國性法律在香港實施，這是在「一國兩制」的框架之下。



＊若香港局勢進一步惡化，中央決不會坐視不理＊



徐露穎稱，「止暴制亂、恢復秩序」是香港當前壓倒一切的最重要、最緊逼的任務。中央堅

定不移地支持林鄭月娥行政長官帶領特別行政區政府依法施政，堅定不移地支持香港警隊嚴正執

法，堅定不移地支持香港特別行政區有關部門和司法機關盡快地使犯罪分子受到應有的處罰，維

護香港的法治和秩序。我們相信，在中央政府的支持下，中央決不會允許香港亂局無休止地持續

下去，如果香港的局勢進一步惡化，演變成為特區政府不能控制的危及國家主權和安全的動亂，

中央也決不會坐視不理。

