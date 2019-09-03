  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/09/2019 16:39

【修例風暴】港澳辦：全國人大可作出香港進入緊急狀態決定

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》港澳辦新聞發言人徐露穎在國新辦發布會表
示，依據香港特別行政區基本法和駐軍法，解放軍駐香港部隊的職責是維護國家的主權、安全、
領土完整和香港的安全。香港特別行政區基本法第１４條規定，中央政府負責管理香港特別行政
區的防務，香港特別行政區政府在必要時可向中央政府請求駐軍協助維持社會治安和救助災害。
基本法第１８條也規定，如果出現香港特別行政區政府自身不能控制的、危及國家統一或安全的
動亂，全國人民代表大會常務委員會可作出特別行政區進入緊急狀態的決定，中央人民政府可以
發布命令，將有關全國性法律在香港實施，這是在「一國兩制」的框架之下。

＊若香港局勢進一步惡化，中央決不會坐視不理＊

　　徐露穎稱，「止暴制亂、恢復秩序」是香港當前壓倒一切的最重要、最緊逼的任務。中央堅
定不移地支持林鄭月娥行政長官帶領特別行政區政府依法施政，堅定不移地支持香港警隊嚴正執
法，堅定不移地支持香港特別行政區有關部門和司法機關盡快地使犯罪分子受到應有的處罰，維
護香港的法治和秩序。我們相信，在中央政府的支持下，中央決不會允許香港亂局無休止地持續
下去，如果香港的局勢進一步惡化，演變成為特區政府不能控制的危及國家主權和安全的動亂，
中央也決不會坐視不理。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道03/09/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：兗煤約7.2元較值博
FOCUS03/09/2019
【ＦＯＣＵＳ】增持回購＋北水掃貨鬥熱鬧，中資股料跑贏本地薑
中國故事03/09/2019
【AI大會】深蘭科技新簽1.5億AI訂單 無人公車獲泰國垂青
國際動態03/09/2019
披索狂貶 阿根廷再啟外匯管制
生財有道02/09/2019
金管局宣布推出100元新鈔
生財有道02/09/2019
《開市Good Morning》溫傑：港鐵持貨者可繼續持有
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金