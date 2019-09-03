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03/09/2019 16:39

【修例風暴】港澳辦：出動駐軍意味「一國兩制」終結是錯誤

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》港澳辦新聞發言人徐露穎在國新辦發布會表
示，現在社會上有一種觀點，認為出動駐軍就意味著「一國兩制」的終結，這是完全錯誤的。無
論是中央人民政府應特別行政區政府的請求出動駐軍協助維持治安或者救災，還是全國人民代表
大會常務委員會決定特別行政區進入緊急狀態，都是在「一國兩制」框架下執行基本法的具體規
定，是特別行政區憲制秩序的一個組成部分。

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