《午市前瞻》政治僵局未全面解決港股難有突破，２５２００點支持

《經濟通通訊社３日專訊》有傳中美難以就原定本月舉行的貿易談判會面達成共識，包括美

國要求為會談設定範圍，而中國則要求美方推遲加徵新關稅，消息拖累港股低開８０點報

２５５４６點，其後跌勢加劇，最多跌１２８點見２５５６７點。上午十時，特首林鄭月娥見傳

媒，被追問之前有報道指她「若有選擇會辭職」的講法，她否認向中央提出請辭，並指繼續帶領

香港走出困局。港股早段走勢反覆，一度最多升１０９點見２５７３６點，惟逐步失守。國家禁

毒辦召開新聞發布會，反擊美方將芬太尼問題與貿易談判拉上關係，最終中午收市報

２５６０１，跌２４點或跌０﹒１０％，主板成交３３４﹒４５億元。

國企指數報１００４３，跌６０點或跌０﹒６０％。蒙牛（０２３１９）挫２﹒７２％，報

３０﹒４元，為半日最大跌幅藍籌。

上證指數報２９２２，跌１點，深成指數報９６０３，升３４點或升０﹒３６％，兩市成交

３３２９﹒９２億元人民幣。

重磅股方面，匯豐（００００５）升０﹒１８％，報５６﹒１５元；騰訊（００７００）漲

０﹒１８％，報３３１﹒８元；港交所（００３８８）揚０﹒３４％，報２３８﹒４元；友邦（

０１２９９）走高０﹒２％，報７５﹒３元；中移動（００９４１）軟０﹒８５％，報

６４﹒３５元；建行（００９３９）跌０﹒６９％，報５﹒７７元。



＊大行唱好，濠賭股全線反彈＊



澳門八月賭收數據遜預期，拖累昨日一眾濠賭股的走勢，惟今日普遍反彈，其中獲瑞信維持

跑贏大市評級的金沙中國（０１９２８）漲２﹒０１％，報３５﹒５５元；澳博（００８８０）

亦揚２﹒７８％，報７﹒４元；銀娛（０００２７）升１﹒０３％，報４９﹒２元；永利澳門（

０１１２８）漲０﹒６５％，報１５﹒４元；新濠（００２００）升０﹒２３％，報

１７﹒６元；美高梅中國（０２２８２）走高０﹒７％，報１１﹒５８元。

內媒報道，印尼計劃由今年１２月底起，禁止含量低於１﹒７％的鎳礦石出口，加上螺紋鋼

期貨近日止跌回升，鋼鐵等金屬資源股造好。洛陽鉬業（０３９９３）飆５﹒１２％，報

２﹒２６元；鞍鋼（００３４７）走高１﹒８６％，報２﹒７４元；五礦資源（０１２０８）升

７﹒６４％，報１﹒６９元；俄鋁（００４８６）揚２﹒２％，報３﹒２５元。

舜宇（０２３８２）連日獲北水追捧，暫四連升，漲３﹒０２％，報１１２﹒５元，創約一

年新高，兼半日最佳表現藍籌。其他手機設備股亦向好，丘鈦科技（０１４７８）揚

２﹒２５％，報７﹒２７元；比亞迪電子（００２８５）升１﹒７１％，報９﹒５２元；瑞聲（

０２０１８）走高１﹒４７％，報３４﹒５元；鴻騰精密（０６０８８）升１﹒５１％，報３﹒

３６元。



＊內地生豬補貼，豬肉股造好＊



內地將落實生豬生產穩定專項補貼，及加大信貸保險支持，做好豬肉市場供應保障。豬肉股

今日普遍向上，中糧肉食（０１６１０）飆５﹒３８％，報２﹒３５元；萬洲（００２８８）升

１﹒２８％，報６﹒３５元；雨潤食品（０１０６８）走高１﹒０９％，報０﹒９３元；普甜食

品（０１６９９）則滑４﹒２３％，報０﹒２４９元。

中美兩國開始互徵新進口關稅，市場憂慮進一步影響全球經濟增長，削弱原油需求，油價隔

晚走軟。三桶油回落，油價敏感度最高的中海油（００８８３）軟１﹒７３％，報１１﹒３６元

；中石化（００３８６）回落０﹒６５％，報４﹒６２元；中石油（００８５７）則升

０﹒２６％，報３﹒９元。

內地汽車市場下半年料繼續疲弱，汽車股走勢偏軟，廣汽（０２２３８）瀉４﹒６９％，報

７﹒１１元，為最差表現國指股；華晨中國（０１１１４）走低３﹒３％，報８﹒２１元；吉利

（００１７５）跌１﹒４９％，報１１﹒９元；長城汽車（０２３３３）滑１﹒６１％，報

４﹒８８元。



＊黃偉康：蘋果發布會前有炒作，舜宇１２０元宜止賺＊



港股今早窄幅上落，安里主席兼行政總裁黃偉康接受《經濟通通訊社》採訪時表示，雖然本

港政局仍然不穩，但現時因淡化了中央會派出解放軍的消息，而且亦減低使用緊急法的迫切性，

令市埸憂慮減少。不過，由於本港問題仍沒有實質性的解決方法，港股近日維持膠著狀態，難有

突破。他認為現時港股作整固並不是壞事，而且季結令波動性收窄，預料恆指２５２００點有支

持。

舜宇今日創逾一年新高，黃偉康指市埸憧憬新一代的手機鏡頭數量或增加至三個，但他對其

銷售量並不看好。他認為手機除非有一些革命性功能，否則消費者對購買或換新手機的意欲不大

。他預料在下周三（１１日）蘋果發佈會前舜宇仍會有炒作，但提醒投資者要小心，短線升至１

１８元至１２０元區間應止賺離場。（ｊｔ、ｙｋ）

