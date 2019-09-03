【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１８﹒４億，買騰訊金山沽吉利中生製藥

《經濟通通訊社３日專訊》有傳中美難就本月貿易談判達成共識，消息拖累港股周二低開

８０點報２５５４６，其後跌勢加劇，最多下跌１２８點見２５４９８。上午特首林鄭月娥見傳

媒，未有正面回應會否引用緊急法，市場憂慮亦未見減退。港股全日走勢反覆，一度升１０９點

見２５７３６，然後逐步失守，最終全日收報２５５２７，跌９８點或０﹒３９％。

按額度計算，北水全日淨流入１８﹒４１億元人民幣，減少約７﹒２億或２８％。北水淨買

入最多的個股依次是騰訊控股（００７００）、金山軟件（０３８８８）及舜宇光學

（０２３８２）；淨賣出最多的依次是吉利汽車（００１７５）、中國生物製藥（０１１７７）

及中國平安（０２３１８）。主板成交６３８﹒１５億元，較周一（２日）減少５﹒９％，其中

港股通成交９５﹒３億元，佔總成交１４﹒９３％。



＊北水追騰訊金山＊



基於對人民幣外匯的最新預測，高盛唱淡騰訊，仍有３﹒１７億北水淨流入騰訊，股價跌

０﹒６％。個別軟件服務股受追捧，金山軟件股價大升１３％，獲１﹒９５億北水買入。建銀國

際唱好舜宇光學，吸引１﹒５８億北水進駐。

另有９６１２萬北水賣出吉利汽車，股價跌２﹒８％；帶量採購延伸多個地區，中國生物製

藥遭９０７６萬北水賣出，股價跌１﹒２％。（ｂｎ）

