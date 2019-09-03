《美元走勢－羅明立》減息前美匯指數仍有上升空間，硬脫歐累英鎊

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒３８ １０６﹒０５ １０６﹒２０

歐元╱美元 １﹒０９７１ １﹒０９２９ １﹒０９６９

英鎊╱美元 １﹒２０６８ １﹒１９６６ １﹒２０６６

美元╱瑞郎 ０﹒９９２９ ０﹒９９０１ ０﹒９９０２

美元╱港元 ７﹒８４４８ ７﹒８４０５ ７﹒８４２１



《美元走勢》美股昨日（２日）為勞動節假期休息一天。最新利率期貨資料顯示，美聯儲幾

乎肯定會於９月減息四分之一厘，並且於１２月前再減息一至兩次。雖然，聯儲局官員表示美國

經濟情況仍然穩健，不過中美貿易衝突愈演愈烈，影響環球金融市場的信心，及全球經濟前景，

因此市場仍然相信需要推出刺激措施，防範衰退風險。由於投資者避險情緒偏高，資金短期仍然

選擇流入美元資產，支持美匯指數，估計於美聯儲減息前，美匯指數仍有上升空間。

投資者關注英國脫歐問題，首相約翰遜表示絕不會要求歐盟延遲脫歐限期，他警告反對黨如

阻止硬脫歐，將會解散國會，提早大選。另外，愛爾蘭央行副行長表示，當局會考慮到英國脫歐

問題，將批准過百間商業機構在愛爾蘭成立基地，目前正處理５０間金融機構申請。英國硬脫歐

的風險上升，拖累英鎊走勢，１﹒１９５０應很大機會失守。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１０００ １﹒０８７０ １﹒１０５０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２０３０ １﹒１９００ １﹒２０８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

