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即市新聞

03/09/2019 16:35

《美元走勢－羅明立》減息前美匯指數仍有上升空間，硬脫歐累英鎊

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒３８　　　１０６﹒０５　　　１０６﹒２０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０９７１　　　１﹒０９２９　　　１﹒０９６９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２０６８　　　１﹒１９６６　　　１﹒２０６６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９２９　　　０﹒９９０１　　　０﹒９９０２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４４８　　　７﹒８４０５　　　７﹒８４２１

　　《美元走勢》美股昨日（２日）為勞動節假期休息一天。最新利率期貨資料顯示，美聯儲幾
乎肯定會於９月減息四分之一厘，並且於１２月前再減息一至兩次。雖然，聯儲局官員表示美國
經濟情況仍然穩健，不過中美貿易衝突愈演愈烈，影響環球金融市場的信心，及全球經濟前景，
因此市場仍然相信需要推出刺激措施，防範衰退風險。由於投資者避險情緒偏高，資金短期仍然
選擇流入美元資產，支持美匯指數，估計於美聯儲減息前，美匯指數仍有上升空間。
　　投資者關注英國脫歐問題，首相約翰遜表示絕不會要求歐盟延遲脫歐限期，他警告反對黨如
阻止硬脫歐，將會解散國會，提早大選。另外，愛爾蘭央行副行長表示，當局會考慮到英國脫歐
問題，將批准過百間商業機構在愛爾蘭成立基地，目前正處理５０間金融機構申請。英國硬脫歐
的風險上升，拖累英鎊走勢，１﹒１９５０應很大機會失守。　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１０００　　　１﹒０８７０　　　１﹒１０５０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２０３０　　　１﹒１９００　　　１﹒２０８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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