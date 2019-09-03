《修例風暴》國泰鄧健榮向員工發信：８月收入受嚴重打擊

反修例衝突對企業收益影響漸浮現，上任兩周的國泰航空（００２９３）行政總裁鄧健榮向

員工交代，８月收入受「嚴重打擊（ｈｉｔ ｈａｒｄ）」，機票預訂情況也較以往平季

（Ｓｈｏｕｌｄｅｒ ｓｅａｓｏｎ，即介於旅遊旺季和淡季之間那段時間）為弱，會著力平衡

運力、收益率和載客率等因素。

機場周日（１日）運作再受警民衝突影響，鄧健榮昨向員工發信稱，感謝營運、服務以至總

部員工在機場交通受阻時仍步行上班，甚至走上幾里路，確保向客戶提供服務和安全。

《香港經濟日報》

