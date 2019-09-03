  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/09/2019 11:18

【港元利率】隔夜息大跌１厘，一個月期重返兩厘創逾兩周新高

　　《經濟通通訊社３日專訊》港元短期拆息今日回落，其他各期拆息則個別發展，其中，昨天
急漲近半厘的隔夜息今日大跌１厘至０﹒７７厘。不過，與按揭利率相關的一個月拆息則上升約
０﹒０２厘至２﹒００３９３厘，為８月１６日以來再次升抵２厘的水平，與同期美息的息差收
窄至大約９個基點。
　　至於三個月拆息今日亦升至２﹒３４２１４厘，高於同期美息約２０個基點。六個月拆息維
持於２﹒３６９２９厘，而十二個月拆息則跌至２﹒４１６４３厘。
　　港元匯價今早在７﹒８４１８－７﹒８４４２之間徘徊，最新報７﹒８４４１，低於前收市
價約０﹒０３％。
　　為應付９月底季結，本港銀行近日紛紛上調定存利率，以便吸納港元，其中，恆生銀行
（０００１１）昨天推出四個月２﹒４厘的高息定存優惠，起存金額為１０萬元，較該行之前的
３個月定存息２﹒１厘為高；若存款額達３００萬元或以上，息率更達２﹒５厘，為大型銀行之
冠，優惠期至本月底止。
　　華僑銀行經濟師謝棟銘及華僑永亨銀行經濟師李若凡發表報告指出，７月港元存款環比持平
、銀行業總結餘及港匯維持穩定，顯示至今仍未有大規模資金外流，惟多項因素包括季末、潛在
的大型ＩＰＯ，以及對資金外流的擔憂，可能限制港元利率的下行空間。在此情況下，商業銀行
或繼續面臨較大的融資壓力，並在短期內繼續維持最優貸款利率不變。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態03/09/2019
披索狂貶 阿根廷再啟外匯管制
生財有道02/09/2019
金管局宣布推出100元新鈔
生財有道02/09/2019
《開市Good Morning》溫傑：港鐵持貨者可繼續持有
FOCUS02/09/2019
【FOCUS】PMI就業指標預警 產業外遷夾擊考起「逆周期」
國際動態02/09/2019
德州1個月兩宗槍擊 最少7死20傷
生財有道30/08/2019
【嚟緊炒D乜】中國白銀績後短期受壓 趁機撈底博反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金