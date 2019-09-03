【港元利率】隔夜息大跌１厘，一個月期重返兩厘創逾兩周新高

《經濟通通訊社３日專訊》港元短期拆息今日回落，其他各期拆息則個別發展，其中，昨天

急漲近半厘的隔夜息今日大跌１厘至０﹒７７厘。不過，與按揭利率相關的一個月拆息則上升約

０﹒０２厘至２﹒００３９３厘，為８月１６日以來再次升抵２厘的水平，與同期美息的息差收

窄至大約９個基點。

至於三個月拆息今日亦升至２﹒３４２１４厘，高於同期美息約２０個基點。六個月拆息維

持於２﹒３６９２９厘，而十二個月拆息則跌至２﹒４１６４３厘。

港元匯價今早在７﹒８４１８－７﹒８４４２之間徘徊，最新報７﹒８４４１，低於前收市

價約０﹒０３％。

為應付９月底季結，本港銀行近日紛紛上調定存利率，以便吸納港元，其中，恆生銀行

（０００１１）昨天推出四個月２﹒４厘的高息定存優惠，起存金額為１０萬元，較該行之前的

３個月定存息２﹒１厘為高；若存款額達３００萬元或以上，息率更達２﹒５厘，為大型銀行之

冠，優惠期至本月底止。

華僑銀行經濟師謝棟銘及華僑永亨銀行經濟師李若凡發表報告指出，７月港元存款環比持平

、銀行業總結餘及港匯維持穩定，顯示至今仍未有大規模資金外流，惟多項因素包括季末、潛在

的大型ＩＰＯ，以及對資金外流的擔憂，可能限制港元利率的下行空間。在此情況下，商業銀行

或繼續面臨較大的融資壓力，並在短期內繼續維持最優貸款利率不變。（ｃｌ）

