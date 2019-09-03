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03/09/2019 15:06

【本港樓市】政府：８月份住宅買賣合約按年下跌１５％　

　　《經濟通通訊社３日專訊》土地註冊處今日公布，８月份送交土地註冊處註冊的所有種類樓
宇買賣合約共５１５９份，按月下跌１９﹒１％，按年亦下跌２２﹒９％，涉及合約總值４２４
億元，按月下跌２１﹒４％，按年亦跌３０﹒４％。
　　上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約佔４０８４份，按月下跌１５％，按年亦跌
１５﹒３％，涉及合約總值３６６億元，按月下跌１７％，按年亦跌２１﹒８％。
　　８月份市民查冊的次數共約４２萬次，按月下跌８﹒５％，按年下跌１２﹒１％。（ｃｌ）

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