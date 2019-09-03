【本港樓市】利嘉閣：８月樓宇買賣創６個月新低，料９月可反彈

《經濟通通訊社３日專訊》利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，根據土地註冊處數據所得，

今年８月份全港共錄５１５５宗樓宇買賣登記，較７月份的６３７２宗下跌１９％，而月內整體

物業登記總值相應再跌２１％，僅錄得４２８﹒０９億元，量值均創下６個月以來的新低及年內

次低水平。



＊冀本月整體登記重上５８００宗＊



陳海潮表示，本地政治問題雖未解決，但一手市場積極以貼市價推盤，吸引剛性購買力出動

，預期在將軍澳新盤ＭＡＲＩＮＩ及ＧＲＡＮＤ ＭＡＲＩＮＩ相繼推出並錄得登記下，可望帶

動９月份整體樓宇買賣登記量重返５８００宗的水平，料按月回升１２﹒５％，足以抵銷二手市

場及工商舖物業持續在低位窄幅橫行的影響。

從住宅物業環節觀察，一手私宅買賣登記顯著減少，主因是受社會示威及衝擊行動影響，發

展商放慢推盤步伐所致，結果拖累８月份一手私宅買賣登記僅錄得１２１９宗，按月急挫

３２％；而月內登記總值亦告大減２６％至１２７﹒５７億元，當中較熱賣的新盤平均成交價均

少於千萬元。至於月內一手私宅登記量最多的３個新盤分別為朗濤（３５４宗）、菁雋

（２２３宗）及天鑽（８２宗）。



＊二手住宅登記連跌４個月＊



二手住宅市場方面，登記表現持續受壓，並出現連續４個月拾級下行的走勢，反映越演越烈

的社會衝擊窒礙了二手市況。準買家入市變得更為審慎觀望，與業主之間未能就價錢達成共識而

拖慢交易進度，導致８月份二手私宅買賣合約登記按月再跌５％，只錄得２６５８宗；而月內登

記總值更跌１３％，全月僅錄得２２６﹒０８億元。

至於非住宅市場，買賣登記繼續淡靜，進一步萎縮至８００宗的邊緣；其中工、商、舖三大

範疇全面回落，尤其商廈及店舖雙雙跌至少於百宗登記，連同純車位及其他類別亦處低位窄幅橫

行。綜合計算，８月份整體工商舖及其他物業登記量按月再跌７％，僅有８２９宗；而涉及登記

金額亦同步跌２３％，全月共有５３﹒９８億元。（ｃｌ）

