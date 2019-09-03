《再戰明天》內地公布財新服務業ＰＭＩ，美國公布７月貿易收支

《經濟通通訊社３日專訊》明日（４日），內地公布財新服務業ＰＭＩ，美國公布７月貿易

收支，加拿大公布官方指標利率。



＊波士頓儲行總裁羅森格倫講話，英倫銀行總裁卡尼就英退問題發表＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早５：００ａｍ，波士頓聯儲總裁羅森格倫在斯通希爾

學院Ｍｅｅｈａｎ商學院主辦的活動上就經濟發表講話。

明早８：５０ａｍ，日本央行總裁黑田東彥在２０１９年金融和監管科技峰會上發表講話。

明晚９：１５ｐｍ，英倫銀行總裁卡尼在議會就英退問題發表講話。

１０：００ｐｍ，美國達拉斯聯儲總裁柯普朗在一個國際經濟論壇參加問答環節。

９：２５ｐｍ，紐約聯儲總裁威廉姆斯在Ｒｅａｌ Ｒｅｔｕｒｎ ＸＩＩＩ：通脹掛勾產

品會議上發表主旨演講。

１０：００ｐｍ，歐洲央行執委莫爾許出席歐洲議會經濟委員會會議，參加任命他為歐洲央

行單一監管委員會副主席的聽證會。



＊澳洲公布第二季國內生產總值，內地公布財新服務業ＰＭＩ＊



在數據方面，明早９：３０ａｍ，澳洲公布第二季國內生產總值（經季節調整），季率料由

０﹒４％升上０﹒５％；年率料由１﹒８％收縮至１﹒４％。

９：４５ａｍ，中國公布８月財新服務業採購經理人指數（ＰＭＩ），料由５１﹒６升上

５１﹒７。



＊美國公布７月貿易收支，加拿大公布官方指標利率＊



５：００ｐｍ，歐元區公布７月零售銷售，月率料由１﹒１％降至下滑０﹒６％；年率料由

２﹒６％回落至２％。

明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布７月國際商品貿易，料由１﹒４億加元盈餘轉為２﹒５億加

元赤字。美國公布７月貿易收支，料貿赤由５５２億美元收窄至５３５億美元。１０：００ｐｍ

，加拿大公布官方指標利率，料維持於１﹒７５％不變。



＊陽光房地產基金派業績＊



在本港，明日維他奶國際（００３４５）開股東會，陽光房地產基金（００４３５）公布業

績。（ｈｏ）

