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即市新聞

03/09/2019 19:16

《再戰明天》內地公布財新服務業ＰＭＩ，美國公布７月貿易收支

　　《經濟通通訊社３日專訊》明日（４日），內地公布財新服務業ＰＭＩ，美國公布７月貿易
收支，加拿大公布官方指標利率。

＊波士頓儲行總裁羅森格倫講話，英倫銀行總裁卡尼就英退問題發表＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早５：００ａｍ，波士頓聯儲總裁羅森格倫在斯通希爾
學院Ｍｅｅｈａｎ商學院主辦的活動上就經濟發表講話。
　　明早８：５０ａｍ，日本央行總裁黑田東彥在２０１９年金融和監管科技峰會上發表講話。
　　明晚９：１５ｐｍ，英倫銀行總裁卡尼在議會就英退問題發表講話。
　　１０：００ｐｍ，美國達拉斯聯儲總裁柯普朗在一個國際經濟論壇參加問答環節。
　　９：２５ｐｍ，紐約聯儲總裁威廉姆斯在Ｒｅａｌ　Ｒｅｔｕｒｎ　ＸＩＩＩ：通脹掛勾產
品會議上發表主旨演講。
　　１０：００ｐｍ，歐洲央行執委莫爾許出席歐洲議會經濟委員會會議，參加任命他為歐洲央
行單一監管委員會副主席的聽證會。

＊澳洲公布第二季國內生產總值，內地公布財新服務業ＰＭＩ＊

　　在數據方面，明早９：３０ａｍ，澳洲公布第二季國內生產總值（經季節調整），季率料由
０﹒４％升上０﹒５％；年率料由１﹒８％收縮至１﹒４％。
　　９：４５ａｍ，中國公布８月財新服務業採購經理人指數（ＰＭＩ），料由５１﹒６升上
５１﹒７。

＊美國公布７月貿易收支，加拿大公布官方指標利率＊

　　５：００ｐｍ，歐元區公布７月零售銷售，月率料由１﹒１％降至下滑０﹒６％；年率料由
２﹒６％回落至２％。
　　明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布７月國際商品貿易，料由１﹒４億加元盈餘轉為２﹒５億加
元赤字。美國公布７月貿易收支，料貿赤由５５２億美元收窄至５３５億美元。１０：００ｐｍ
，加拿大公布官方指標利率，料維持於１﹒７５％不變。

＊陽光房地產基金派業績＊

　　在本港，明日維他奶國際（００３４５）開股東會，陽光房地產基金（００４３５）公布業
績。（ｈｏ）

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