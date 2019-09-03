【新股上市】招商局置地房託管理業務申請來港上市，傳籌逾６０億

《經濟通通訊社３日專訊》招商局置地（００９７８）公佈擴展其業務至房地產投資信託基

金管理，並申請將有關業務在港上市。上載到港交所網站的資料顯示，花旗是招商局商業房地產

投資信託基金的獨家上市代理。據悉公司計劃上市籌約８億美元（約６２﹒４億港元）。

招商置地之全資附屬公司榮騰昨日（２日）向證監會申請有關招商房託基金的授權。緊隨招

商房託基金上市後，榮騰將向招商房託基金提供管理服務。招商置地將按聯交所上市規則項下相

關規定與母公司招商蛇口（深：００１９７９）修訂不競爭協議，以向招商房託基金提供管理服

務。

招商房託基金投資組合初步將由位於深圳蛇口的５棟物業組成，包括甲級寫字樓新時代廣場

、綜合商業樓宇花園城，與三棟寫字樓綜合體數碼大廈、科技大廈及科技大廈二期。截至６月底

，物業的可租賃總面積計的平均租用率為８１％。前身集團於２０１８年度及今年上半年產生的

收益分別為３﹒９億元（人民幣．下同）及１﹒９億元。

招商局置地集團於今年上半年完成與招商蛇口簽署經修訂及重列之不競爭契據，打破兩個平

台的原有地區性限制後，隨即以小股方式進入浙江市場。此外，於今年上半年，招商置地從招商

蛇口收購５０億元的增值型地產基金之２０％權益，同時也收購了北京、上海的寫字樓資產管理

業務。（ｋｙ）

