《小傳日記》中美會面暫無期，魚缸反覆勢牛皮

《小傳日記》有缸邊消息話，神州同花旗國今個月嘅貿易談判會面末必舉行，美方要求為會

談制定範圍，中方就要求對方推遲加徵新關稅，結果缸友們都有眼睇㗎啦，兩個大國各自向對方

加徵關稅，累到港股今日繼續低開８０點報２５５４６，最低仲見過２５４９８跣１２８點，不

過魚缸之後曾拗腰倒升逾百點，但只係曇花一現，孖屐觀望林鄭喺行政會議前見傳媒，有無方法

解決政局問題，不過孖屐最終大失所望，魚缸再度向下，最終魚缸全日喺貿易戰氣氛轉差之下，

埋單報２５５２７點，跌９８點或近半巴仙，主板成交６３８﹒１５億銀跣低近６巴仙。國貨失

守萬點關，收報１００３５點，跣低６７點或逾半巴仙。

Ａ場輕微踢高，上證綜指收報２９３０點，高６點。深證收報９６３３點，高６４點或逾半

巴仙。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）全日跌１毫子，報５５﹒９５銀。生發發

（００３８８）縮水近半巴仙，報２３６﹒８銀。ＱＱ（００７００）畀高盛降「他屐」近１巴

仙到４１２銀，今日跣低逾半巴仙，報３２９﹒２銀。神州移動（００９４１）跟住魚缸唔見

１毫半，報６４﹒７５銀。大和睇好ＡＩＡ（０１２９９）多過內險佬，不過今日同樣唔見１毫

半，報７５銀。



＊石藥自研藥獲批再跳躍，舜宇粉絲多連日笑呵呵＊



藥佬近排好活躍，除咗有國策撐，有啲藥佬自己都好生性，就好似石藥（０１０９３）自己

研發嘅新藥，畀花旗批准進行臨床試驗，令佢埋單踢高近２巴仙，報１６﹒２４銀，兼係全日表

現最好藍戰士兼國貨佬。李氏大藥廠（００９５０）計劃回購唔超過３０００萬股，埋單省鏡起

飛逾１３巴仙，報４﹒４１銀。翰森製藥（０３６９２）有里昂睇好，升「他屐」同評級，埋單

跳起近５巴仙，報２８﹒９５銀，盤中高見２９﹒１５銀，已經連升四日，仲連續四日破晒歷史

記錄。不過中生製藥（０１１７７）就軟腳１巴仙，報１１﹒６８銀。藥明生物（０２２６９）

趴低近３巴仙，報８０﹒７銀。

手機設備佬表現都唔差，呢幾日都有神州缸友特登落嚟撐舜宇（０２３８２），已經連跳四

日，今日埋單跳近半巴仙，報１０９﹒７銀，高見過１１３﹒９銀創差約一年新高。其他手機設

備佬都唔輸蝕，丘鈦科技（０１４７８）跳起逾３巴仙，報７﹒３３銀。比亞迪電子

（００２８５）踢起近２巴仙，報９﹒５３銀。瑞聲（０２０１８）軟腳一格報３３﹒９５銀。

鴻騰精密（０６０８８）彈起逾２巴仙，報３﹒３９銀。



＊北汽遭唱淡股價逆市返，人仔續下跌東航逆升現＊



野村發表研究報告話，降北汽（０１９５８）今明兩年每股盈利之餘，仲降佢「他屐」到４

﹒９銀，但今日股價反而逆勢漲逾２巴仙，報４﹒５２銀。但其他車佬就慘慘豬啦，東風

（００４８９）跌逾４巴仙，報６﹒９１銀，係全日表現最差國貨佬。吉利（００１７５）跪低

近３巴仙，報１１﹒７４銀，係全日表現最差藍戰士。華晨（０１１１４）潛逾２巴仙，報

８﹒２９銀。比亞迪（０１２１１）同樣跌近２巴仙，報３９銀。廣汽（０２２３８）深潛逾

３巴仙，報７﹒２２銀。

教育股今日下晝市全線下跌，據報同人民大學校長倡倡議杜絕民教育機構海外上市，加強黨

對教育領導。天立教育（０１７７３）由天跌落地，插水逾１９巴仙收２﹒８６銀；睿見教育（

０６０６８）瀉１８巴仙，報３﹒０９銀；楓葉教育（０１３１７）跌近１２巴仙報

２﹒３７銀；宇華教育（０６１６９）亦跌逾９巴仙，收４蚊。

人仔續跌，東航（００６７０）股價反而高走，可能係因為油價下跌嘅關係，最後收漲近３

巴仙，報３﹒７８銀。南方航空（０１０５５）及國航（００７５３）同樣被拉高近１巴仙，分

別收４﹒４３銀及６﹒７５銀。國泰（００２９３）隨魚缸跌一格報１０﹒１６銀。



＊阿爺有補帖豬肉佬唔怯，人民幣潛水食品佬下推＊



人仔近期直撲７﹒２關口，好多食品都頂唔緊，個個都要沽貨，其中潤啤（００２９１）跪

低近２巴仙，報４３﹒６５銀。蒙牛（０２３１９）潛近２巴仙，報３０﹒６銀。中國旺旺

（００１５１）跪低近１巴仙，報６﹒０８銀。統一企業（００２２０）微跌１仙，報８﹒８４

銀。康師傅（００３２２）終止六連跌，收漲逾３巴仙，報１０﹒９６銀。

近期啲豬肉真係貴到喊，好多豬農都損失慘重，唔敢再養豬啦！但阿爺話無有怕！國務院副

總理胡春華話會落實生豬專項補貼，部分豬肉佬立即有資金追捧。萬洲（００２８８）抽升近１

巴仙，報６﹒３２銀。雨潤食品（０１０６８）飛高逾１巴仙，報０﹒９３銀。中糧肉食

（０１６１０）踢高逾半成，報２﹒３５銀。普甜食品（０１６９９）逆跌近一成，報

０﹒２３５銀。大成食品（０３９９９）原地踏步收０﹒４１銀。請請！



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