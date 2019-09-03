《真知灼見－溫灼培》英國如大選，英鎊值博？

《真知灼見》英國首相約翰遜昨晚（２日）警告，如英國國會嘗試阻止英國如期於１０月

３１日「脫歐」，他不排除會提前大選。但他強調，他個人不想大選，相信英國民眾也不想大選

，相信大家只想盡快把「脫歐」落實；但如英國國會作出阻攔，令其政府重複文翠珊政府所經歷

的路徑。約翰遜表明舉行大選讓選民對「脫歐」作最後決定，而據路透社引述英政府內部消息指

，如英國一旦舉行大選，最有機會的日子是１０月１４日。



＊約翰遜不排除仍會勝選＊



對於上述消息，市場首個反應是負面，這可從英鎊兌美元匯價昨晚下跌靠近１﹒２０美元中

可反映一二。對於昨晚英鎊下跌，筆者也有點摸不著頭腦。因為過去英鎊下跌，很大程度上是在

反映英國很大機會將離開歐盟單一市場。如英國一旦大選，這樣便會有變數，英國便有機會重新

「留歐」，這理應可為英鎊匯價帶來支持。但在此大家有一點必須明白，就是約翰遜要大選，筆

者也不能排除他會勝出。不要忘記，在７月２３日的保守黨黨魁選舉中，當時有約１４萬保守黨

員投票，而約翰遜則以大比數勝出。當時大家已知約翰遜的「脫歐」意向，但仍給予支持，這多

少反映出英國民眾對「脫歐」的支持。雖說７月２３日的選舉只限於保守黨員投票，但相信這也

是一個相當具代表性，反映英國民眾意向的投票。



＊倘宣布大選，鎊匯上望１﹒２４美元＊



對於英鎊短線投資策略，鑑於鎊匯已累積了不少跌幅，如約翰遜一旦宣布大選，由於往後英

國的「脫歐」形勢將有機會出現變數，不排除英鎊可先作反彈。技術反彈目標暫料約１﹒２４美

元，但建議投資者見好即收，不要持英鎊盤過大選。因為我們不能排除約翰遜有機會在大選中勝

出。如約翰遜真的勝出，可想像往後英國離開歐盟單一市場的機會將極高，並會盡早實現，這樣

料英鎊往後出現大跌機會大，且跌的空間可以更多。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

