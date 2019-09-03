《經濟通通訊社３日專訊》據外電引述消息人士報道，由於美國拒絕中國推遲周末加徵關稅
的要求，中國與美國官員目前難以就原定於本月舉行的貿易談判安排達成共識，因雙方目前基本
上缺乏互信。
據悉，兩國官員之前一直密切溝通，為本月中方赴美談判做準備，不過現時訪問日期尚未確
定，但這並不一定表示談判不會進行。
消息人士表示，在過去一周的對話中，雙方未能就至少兩項要求達成一致，包括美國要求為
下一輪會談設定範圍，而中國則呼籲美方推遲加徵新關稅。（ｍｎ）
03/09/2019 09:34
【貿易開戰】傳美中未就本月舉行面對面貿易談判達成共識
《經濟通通訊社３日專訊》據外電引述消息人士報道，由於美國拒絕中國推遲周末加徵關稅
的要求，中國與美國官員目前難以就原定於本月舉行的貿易談判安排達成共識，因雙方目前基本
上缺乏互信。
據悉，兩國官員之前一直密切溝通，為本月中方赴美談判做準備，不過現時訪問日期尚未確
定，但這並不一定表示談判不會進行。
消息人士表示，在過去一周的對話中，雙方未能就至少兩項要求達成一致，包括美國要求為
下一輪會談設定範圍，而中國則呼籲美方推遲加徵新關稅。（ｍｎ）
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