【積金檢閱】理柏：港股基金８月表現最差，跌６﹒５６％

《環富通基金頻道３日專訊》據理柏的資料顯示，今年８月底止各類強積金整體平均錄得

１﹒８５％單月跌幅，當中以環球債券基金（當地貨幣）表現最好，單月升１﹒９２％。港元債

券基金為第二佳，單月漲１﹒３４％；表現最差的為香港股票基金，單月跌６﹒５６％。

資料顯示，截至８月底止三個月內，醫療保健股票基金表現最佳，升４﹒２９％；南韓股票

基金表現最差，跌７﹒８１％。

截至８月底止年內迄今，美國股票基金表現最好，升１７﹒１４％；表現最差的為南韓股票

基金，跌１２﹒０８％。



表列各類別強積金基金截至８月底止表現：



１個月回報 ３個月回報 年內迄今

資產類別 （％，以港元計）

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環球債券（當地貨幣） １﹒９２ ３﹒４４ ６﹒０７

港元債券 １﹒３４ １﹒９２ ４﹒７８

港元保守混合型 １﹒０１ ３﹒７２ ７﹒９１

亞太區當地貨幣債券 ０﹒４３ ２﹒７０ ４﹒８８

保本基金 ０﹒１３ １﹒０３ ３﹒１０

港元貨幣市場 －０﹒２１ ０﹒０２ ０﹒４４

其他絕對回報 －０﹒２９ ２﹒４１ ７﹒０８

其他靈活混合型 －０﹒６６ １﹒２４ ５﹒０３

醫療保健股票 －０﹒６９ ４﹒２９ ７﹒２１

港元平衡混合型 －０﹒８２ ３﹒１７ ８﹒５０

其他債券 －１﹒６４ －１﹒１２ －０﹒０８

人民幣債券 －１﹒６９ －０﹒８３ ０﹒７２

日本股票 －１﹒９２ １﹒７４ ５﹒４５

其他貨幣市場 －２﹒２０ －１﹒５９ －１﹒２３

港元進取混合型 －２﹒２２ １﹒７２ ６﹒７４

其他目標期限 －２﹒３２ ２﹒０１ ８﹒３４

美國股票 －２﹒４７ ５﹒３６ １７﹒１４

歐洲股票 －２﹒７６ １﹒４８ ９﹒００

環球股票 －２﹒９３ ２﹒２４ ８﹒９８

亞太區股票 －３﹒１７ ０﹒２９ ３﹒６８

其他股票 －３﹒４０ ２﹒９３ １１﹒５０

大中華股票 －３﹒７２ ２﹒９０ ８﹒３０

南韓股票 －４﹒４９ －７﹒８１ －１２﹒０８

亞太區（除日本）股票 －４﹒５３ －０﹒７５ ３﹒１９

中國股票 －４﹒７２ ０﹒６８ ３﹒４６

香港股票 －６﹒５６ －２﹒０９ ２﹒８５

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Ｇｒａｎｄ Ｔｏｔａｌ －１﹒８５ １﹒６２ ６﹒１４

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資料來源：理柏香港，截至２０１９年８月３１日

（ｈｏ）



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