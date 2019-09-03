《匯海澤言－葉澤恆》料中美談判短期難重啟，新興貨幣似趨跌

《匯海澤言》消息指，中國要求押後新一輪關稅升級，但被美國拒絕，料兩國難以於本月舉

行貿易談判會面。另外，有報道指，美國希望為談判設定一些準則，但不成功，故在雙方欠缺互

信下，暫時難以定下中國官員訪美的日期及安排。中國官員憂慮，特朗普的善變態度，可能在社

交媒體上施壓，影響貿易談判進行。美國白宮官員就憂慮，由於金融市場對貿易談判非常敏感，

而且可能影響特朗普明年競選連任的機會，故嘗試阻止貿易談判破裂。

目前中國正嘗試採取措施，把貿易戰對中國經濟帶來的傷害降低，例如可能要求銀行業加快

審批貸款，與及定向降準等，故人民幣匯價短期仍傾向弱勢。預料離岸美元兌人民幣在７﹒１３

至７﹒２０之間上落。但要留意貸款的資產質素會否轉差，與及整體債務可能增加。而且，近期

豬瘟事件令中國進口更多外國豬肉。若人民幣持續弱勢，將會令內地通脹升溫，人行加碼寬鬆貨

幣政策可能受到阻力。



＊新興貨幣似有轉弱跡象＊



阿根廷宣布資金管制，令國民到銀行提款，但金融市場轉穩。另一方面，土耳其執政黨正義

發展黨將前總理及３名前國會議員名前國會議員交予紀律委員會，建議開除黨籍，令黨內的白熱

化加劇。與此同時，人民幣匯價轉弱外，南韓央行雖然維持利率不變，但１０月減息的機會增加

。在這情況下，亞洲及新興市場的波動性可能增加。若美元進一步轉強，亞洲及新興市場貨幣有

機會進一步轉弱。



＊經濟轉弱或令日本央行陷兩難，料日圓匯價短期反覆＊



消息指，日本首相安倍晉三可能於短期內改組內閣，料對日本政府及日圓的影響不大。惟近

期日本經濟轉弱，而且亞洲國家開始寬鬆貨幣政策，令日本央行陷入是否進一步放水的兩難。暫

時預料美元兌日圓短期在１０５﹒８０至１０６﹒５０之間上落。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

