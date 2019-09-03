港股呈悶局反覆上落，收跌９８點報２５５２７，成交額６３８億元

《經濟通通訊社３日專訊》有傳中美難以就原定本月舉行的貿易談判會面是否落實達成共識

，消息拖累港股低開８０點報２５５４６點，其後跌勢加劇，最多跌１２８點見２５４９８點。

上午特首林鄭月娥見傳媒，未有正面回應會否引用緊急法，市場憂慮亦未見減退。港股全日走勢

反覆，一度升至１０９點見２５７３６點，然後逐步失守，最終全日收跌９８點或跌０﹒３９％

，報２５５２７點。主板成交６３８﹒１５億元，按日減少５﹒９％。

國企指數報１００３５，跌６７點或０﹒６７％。

內地Ａ股方面，上證綜指報２９３０點，升６點或０﹒２１％；深成指報９６３３點，升

６４點或０﹒６７％。兩市合共成交５６４４﹒８８億人民幣，按日升２％。

重磅股全線向下，匯控（００００５）完成全球首宗區塊鏈跨境人民幣信用證交易，惟全日

軟０﹒１８％，報５５﹒９５元；傳百麗旗下滔博爭取本周通過上市聆訊，港交所

（００３８８）跌０﹒３４％，報２３６﹒８元；騰訊（００７００）被高盛下調目標價至

４１２元，全日軟０﹒６％，報３２９﹒２元；中移動（００９４１）微跌０﹒２３％，報

６４﹒７５元；友邦保險（０１２９９）滑０﹒２％，報７５元。



＊手機設備股向上，豬肉股、中糧系個別走＊



手機設備股造好，舜宇（０２３８２）連日獲北水追捧，連揚四日，全日漲０﹒４６％，報

１０９﹒７元，創約一年新高。其他手機設備股亦向好，丘鈦科技（０１４７８）升３﹒０９％

，報７﹒３３元；比亞迪電子（００２８５）漲１﹒８２％，報９﹒５３元；瑞聲

（０２０１８）軟０﹒１５％，報３３﹒９５元；鴻騰精密（０６０８８）走高２﹒４２％，報

３﹒３９元。

豬肉股今日大致向上，內地將落實生豬生產穩定專項補貼，及加大信貸保險支持，做好豬肉

市場供應保障。萬洲（００２８８）微升０﹒８％，報６﹒３２元；雨潤食品（０１０６８）走

高１﹒０９％，報０﹒９３元；普甜食品（０１６９９）則挫９﹒６２％，報０﹒２３５元。

中糧系股份個別走，中糧肉食（０１６１０）走高５﹒３８％，報２﹒３５元；中國食品

（００５０６）漲４﹒８５％，報３﹒４６元；中國糧油（００６０６）揚０﹒４５％，

報２﹒２２元；中糧包裝（００９０６）漲３﹒９４％，報３﹒４３元；不過，現代牧業

（０１１１７）則挫４﹒１％，報１﹒１７元；蒙牛乳業（０２３１９）跌２﹒０８％，報

３０﹒６元。



＊石藥最佳藍籌及國指股，東風最差國指股＊



藥股今日仍然強勢，由於石藥（０１０９３）自主研發的注射用重組抗ＨＥＲ２和ＣＤ３人

源化雙特異性抗體（Ｍ８０２），獲得美國食品藥品監督管理局批准在美國進行臨床試驗。該股

揚１﹒５％，報１６﹒２４元，為表現最佳藍籌及國指股；李氏大藥廠（００９５０）計劃回購

不超過３０００萬股，相當於已發行股本總面值約５﹒０６％股份，全日飆１３﹒３７％，報

４﹒４１元；翰森製藥（０３６９２）獲里昂升其目標價及評級，漲４﹒７％，報２８﹒９５元

，盤中高見２９﹒４５元，連升四日兼連續四日破頂；不過，中生製藥（０１１７７）跌

１﹒１８％，報１１﹒６８元；藥明生物（０２２６９）挫２﹒７１％，報８０﹒７元。

內地汽車市場下半年料繼續疲弱，汽車股走勢偏軟，東風集團（００４８９）挫４﹒２９％

，報６﹒９１元，為表現最差國指股；廣汽（０２２３８）瀉３﹒２２％，報７﹒２２元；華晨

中國（０１１１４）走低２﹒３６％，報８﹒２９元；吉利（００１７５）挫２﹒８１％，報１

１﹒７４元，為表現最差藍籌；長城汽車（０２３３３）滑１﹒８１％，報４﹒８７元。

中資教育股今日午後見急跌，跌幅頗大，當中天立教育（０１７７３）挫１９﹒２１％，報

２﹒８６元；睿見教育（０６０６８）瀉１８﹒０４％，報３﹒０９元；楓葉教育

（０１３１７）收２﹒３７元跌１１﹒５７％；宇華教育（０６１６９）亦跌９﹒３％，報４元

。

澳門八月賭收數據遜預期，拖累昨日一眾濠賭股的走勢，不過今日普遍見反彈，其中獲瑞信

維持跑贏大市評級的金沙（０１９２８）微漲０﹒８６％，報３５﹒１５元；澳博

（００８８０）亦揚２﹒０８％，報７﹒３５元；銀娛（０００２７）升０﹒６２％，報４９元

；永利澳門（０１１２８）微漲０﹒５２％，報１５﹒３８元；美高梅中國（０２２８２）軟

；永利澳門（０１１２８）微漲０﹒５２％，報１５﹒３８元；美高梅中國（０２２８２）軟

０﹒１７％，報１１﹒４８元。（ｊｔ）

