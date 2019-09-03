【修例風暴】傳用緊急法，林鄭：正不斷檢視，若暴力減退就不需用

《經濟通通訊社３日專訊》特區政府正考慮引用緊急法「止暴制亂」之說甚囂塵上，行政長

官林鄭月娥今早出席行政會議前見傳媒，繼續未有正面回應會否引用緊急法，只表示政府一直不

斷檢視法律，看看有何法治手段應對當前社會狀況，她更指出如暴力行為減退，自然就不需使用

，如暴力持續，政府有責任去處理。

林鄭月娥回應指，政府有信心可自行處理，而法治是其中一個方式，如執法機關、主要是警

隊作出拘捕工作，律政司作獨立檢控，然後到法庭判決。（ｆｗ）（ｚｚ）

