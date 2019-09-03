【修例風暴】林鄭斷言否認錄音遭流出背後有其他目的

《經濟通通訊社３日專訊》《路透社》公開一段行政長官林鄭月娥與商界人士閉門會面時的

錄音，當中林鄭談及修例風波，一度表示稱若果可以的話會辭職道歉 ，又指現時事件升級到國

家層面，特首可做事情非常有限。林鄭月娥今早於行政會議前見傳媒時，斷言否認有關錄音流出

是經過計算，亦指背後沒有其他目的。

被問及據錄音內容所言，是否已代表「港人治港」、「高度自治」已名存實亡；及是否希望

藉錄音去指出自已無法控制及沒有自主權，望可獲社會原諒等。林鄭月娥回應指，被錄音的場合

是一個閉門會面，所以沒有所謂特定目的，又指若問有關說話是不經過計算，準備要向外公布，

「我在此斬釘折鐵地說不是！」

她指有關會面是由一個她認識的機構促成，大家坐下談是非正式、好私人，亦明言不會公開

、不會引述、不會轉述的場合，當時大家分享了對香港目前情況的看法。至於具體內容，林鄭表

示不會主動去談，至於問背後有何目的、當時是想傳達甚麼、讓社會收到甚麼咩訊息等，都不是

當時說話的目的。她指，當時只是與一班同樣好有心的人、對社會好關心的人，作一個坦誠私底

下的交流。

林鄭月娥又表示，「止暴制亂」其中最堅持就是「一國兩制」，亦是香港所有市民希望見到

，因此政府不會偏離「一國兩制」去處理今日的困難。她指，中央亦堅守「一國兩制」原則，目

前為止中央仍然認為特區政府可以自行處理，所以並不存在失去「高度自治」。

就有關其個人取向方面，林鄭月娥時至今日仍然會謹守崗位，作為香港特別行政區行政長官

對市民負責。她希望大眾欲包容的態度看每一日發生的事，而非用一個壁壘分明的對立態度。她

又指，特區政府對於暴力行為，不論背景、政治立場都一視同仁處理。（ｆｗ）（ｚｚ）

