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即市新聞

03/09/2019 15:35

【修例風暴】聖保羅書院校友聲援師弟，張超雄勉勿小看罷課力量

　　《經濟通通訊社３日專訊》一批羅保羅書院校友今（３日）下午到書院校門外，發表支持學
生罷課聯署聲明。立法會議員兼聖保羅校友張超雄到場支持，他表示非常痛愛香港及年輕人。他
又引用瑞典１６歲女生Ｇｒｅｔａ　Ｔｈｕｎｂｅｒｇ因關注全球暖化的問題，自２０１８年８
月始每個星期五都罷課，最後得到全球關注一事，勉勵罷課年輕人不要小看罷課的力量。
　　下午約３０名校友到聖保羅書院的校門外高叫口號「光復香港　時代革命」、「香港人加油
」、「五大訴求　缺一不可」，聲援在校罷課的師弟。校友立法會議員張超雄表示，今日現身目
的是「撐師弟」，又指非常痛愛香港及年輕人。他稱，年輕人及市民被極權限制言論、集會及民
主的自由，認為年輕人是香港的未來，但因統治者打壓，不會給予年輕人未來。「如果世界無未
來，還上學是為了甚麼呢？如果香港無未來，還上學是為了甚麼呢？」
　　校友陳樹滿稱，香港現時處於一個非常時期，並不可以「扮無事發生」；法政匯思召集人李
安然大律師指，罷課無法律責任，最主要是看學校的取態，今次現身聲援是多謝師弟，頂著有家
長投訴的壓力，仍勇敢發聲。校友關注組將提交聯署聲明給校方，期望得到校方的回應。
　　學校《反修例》關注組召集人中六生劉同學指，今日有９０人於圖書館參與罷課，期間有「
一人一信」的活動給予特首林鄭月娥；校內亦設連儂牆讓同學表達意見，小息期間亦發起「保羅
之路」，約１５０個同學在操場上手拖手築成人鏈。他指，因有家長投訴所以罷課地點由禮堂轉
移到圖書館，校友分享會亦無法在校內舉行，他表示理解校方的安排，強調與校方是以開放及坦
誠相對的形式去溝通。（ｆｗ）（ｚｚ）

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