【修例風暴】大埔中學生被追捕時遭警推跌流血，警：地面濕滑跌倒

《經濟通通訊社３日專訊》反修例衝突未止，大批市民昨晚（２日）於旺角警署外聚集，期

間防暴警察出動驅散。警察公共關係科總警司謝振中今日於例行記者會中解釋，昨晚旺角有警員

向記者方向擲催淚彈及噴胡椒水，是因為有人襲擊警方，警方不知是否會「搶犯」，故向其方向

射胡椒水；對於今早大埔有學生被指被警方推跌流血，謝振中澄清，是學生見到警員後逃跑，後

因「地面濕滑而跌倒」，警員截查５名人士後放行。

對於今早大埔何郭佩珍中學外，有學生被警方追捕期間被推倒受傷，警察公共關係科高級警

司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指出，今晨接獲４宗報案，指現場有噪音滋擾，警員到場發現校外

有４０、５０人聚集，部分非屬該校的學生看到警員後逃跑，後因「地面濕滑而跌倒」，警員截

查５名人士後放行。

有記者以英語問江永祥，為何在大埔警員要撲向學生處理（Ｔａｃｋｌｅ）事件，江永祥表

示：「我不同意你用「Ｔａｃｋｌｅ」這字，我們不是在打攬球！」他表示，有人見到警員即跑

，警方要了解事件，又指「好多人經過大埔個個位都跌倒，至於他們為何跌倒，我不作揣測。」

謝振中指，警方不止在大埔接獲同類個案，由昨日開學至今有２３宗類似個案，收到分別由學校

、家長、學生、途人報案，指有可疑人發現、噪音、求警協助等，顯示市民關注事件，警方有責

任到現場處理。（ｆｗ）（ｚｚ）

