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即市新聞

03/09/2019 16:40

《股金豐采－涂國彬》金銀短線調整，鉑鈀動能增強

　　《股金豐采》黃金價格從６月開始表現強勁，維持上行，５０天均線有支持，一度突破
１５５０美元，三個月累積逾１６％漲幅。全球經濟增長放慢，央行紛紛下調經濟展望，改變貨
幣政策，減息以刺激經濟；加上地緣政治風險，全球貿易格局改變，更是雪上加霜。黃金就在這
時獲得強力支持。
　
＊利好環境未改變＊
　
　　不過，自從金價在８月最後一周嘗試挑戰１５５０美元之後，由於沒有得到進一步好消息刺
激，黃金先行回吐。另一邊廂，美匯指數強勁，躍上９９關口，再創新高，壓倒金價升勢，
１５００至１５５０美元區間震盪，但利好環境未有根本改變，上行趨勢持續。
　　白銀發力比黃金晚一些，從７月下旬才正式開始，到了８月尾已經升至１８美元。近期和黃
金一樣調整，上漲速度較之前放慢。不過，與黃金一樣，繼續看好白銀上行趨勢，要突破２０美
元也不會等待太久。
　
＊鉑金創年內新高＊
　
　　貴金屬市場風水輪流轉，鉑金從８月最後一周開始，終於增強顯著動能，升破不少阻力，最
高挑戰過９４０美元，創年內新高。８月最後一周連漲五日，升幅近９％，連漲三個月，後市有
望繼續跟著金銀走勢追落後。
　　倒是鈀金自８月初大跌後，大部分時間就在１４００至１５００美元區間震盪，乏力上攻，
直到８月３０日突然加強動能，升破５０天均線，短線或能上望１６００美元，但要重新回到昔
日大升勢，還欠利好刺激。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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