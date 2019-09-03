《神州經脈》中美面談或生變，離岸人幣創新低，滬指升至一個月高

《神州經脈》中美本月能否進行貿易談判仍存變數，人民幣匯率再刷新低，影響大市全日保

持窄幅浮沉，滬指經歷昨日（２日）大升後，今日高開低走，惟尾盤突然倒升，總結全日升

０﹒２１％，在全日最高位２９３０﹒１５點收市，創下８月１日以來指數新高。深成指同升

０﹒６７％，報９６３３﹒６９點，為４月３０日以來新高，創業板指升０﹒４９％。

兩市全日成交５６４４億元（人民幣．下同），按日增加２％。人民銀行連續第四個交易日

停逆回購，單日淨回籠８００億元。

人民幣匯價持續尋底，人民幣即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１０４點子，早盤跌穿７﹒１８

元關口，全日低位徘徊，午後跌幅略為收窄，終收報７﹒１７８５，全日跌６９點子，連貶兩個

交易日，創２００８年２月１５日以來新低。反映國際市場的離岸人民幣（ＣＮＨ）表現反覆，

早盤曾跌穿７﹒１９元再創歷史新低，７﹒２關已打響警報。



＊傳中美未就本月舉行面對面談判安排達成共識＊



據外電引述消息人士報道，由於美國拒絕中國推遲周末加徵關稅的要求，中國與美國官員目

前難以就原定於本月舉行的貿易談判安排達成共識，因雙方目前基本上缺乏互信。

據悉，兩國官員之前一直密切溝通，為本月中方赴美談判做準備，不過現時訪問日期尚未確

定，但這並不一定表示談判不會進行。消息人士表示，在過去一周的對話中，雙方未能就至少兩

項要求達成一致，包括美國要求為下一輪會談設定範圍，而中國則呼籲美方推遲加徵新關稅。

中國商務部發言人稱，美國對華３０００億美元輸美產品中的第一批加徵１５％關稅措施在

９月１日正式實施，中方就此在世貿組織爭端解決機制下提出訴訟，指美方的徵稅嚴重違背中美

兩國元首大阪會晤共識，中方強烈不滿和堅決反對，中方將根據世貿組織相關規則堅定維護自身

合法權益，堅決捍衛多邊貿易體系和國際貿易秩序。



＊國家禁毒辦：中美貿談跟美國芬太尼濫用問題是兩碼事＊



國家禁毒辦今日召開新聞發布會。國家禁毒委副主任、公安部反恐專員劉躍進表示，中國不

是美國芬太尼類物質的主要來源。近年來，美國濫用芬太尼類物質問題愈演愈烈，引起國際社會

廣泛關注。為提早預防、主動防範芬太尼類物質在中國的發展蔓延，中國政府不斷強化管控措施

，先後多次增加列管品種。今年５月１日，中國對芬太尼類物質整類列管。

對於有美國媒體引述專家表示，中國國內的製毒分子會利用第三方國家，比如墨西哥，向美

國走私毒品。劉躍進澄清，到目前為止，中國警方還沒有發現一起案件，是中國非法製造的芬太

尼成品非法輸送到墨西哥。美國執法部門，也沒有提出過一起案件，是在中國製造芬太尼販賣到

墨西哥再轉運到美國。

他又強調，中美經貿談判跟美國芬太尼類物質濫用問題是兩碼事。美國政界少數人不負責任

地武斷地觀點，其實是誤導了美國老百姓和很多美國媒體。



＊華為聲明：自主研發的產品不侵權＊



針對上月有外電報道指，美國檢控機構正就華為涉嫌盜取知識產權展開新一輪調查，華為３

日發表嚴正聲明，指華為堅信自主研發的產品不侵權，世界上沒有任何一家企業可以通過「偷竊

」成為全球領先的高科技企業。一段時間以來，美國政府濫用司法、行政權力，採用各種不正當

手段騷擾、影響華為或合作伙伴的正常業務。美方採取惡劣行為的目的無非是希望將華為抹黑為

通過盜竊他人商業秘密發展起來的公司，打擊和限制華為的全球領先地位。華為對此堅決反對。

另外，美國副總統彭斯在與波蘭總理Ｍａｔｅｕｓｚ Ｍｏｒａｗｉｅｃｋｉ簽署５Ｇ網絡

安全協議，聲明稱所有國家都必須確保僅有受信任、可靠的供應商參與５Ｇ網絡中，保護國家免

受未經授權的訪問或干擾，但未有將中國或任何公司單獨列出。有外媒認為，這一聲明針對的是

華為公司。

中國外交部發言人耿爽３日回應時表示，如果將政治因素人為引入５Ｇ的開發利用與合作，

甚至將有關問題政治化，採取歧視性的做法，不僅不利於５Ｇ的發展，也有悖公平競爭的原則，

不符合國際社會共同利益。波蘭總統和總理曾明確表示過，將公平公正對待在波的中國企業，不

會針對特定國家和特定企業採取歧視性措施，中方希望波方能夠說到做到，言行一致。

他又指出，一段時間以來，美方在拿不出任何證據的情況下泛化國家安全概念，濫用國家力

量無端打壓中國企業，這種行為既不光彩，也不道德。中方奉勸美方不要高估自己的造謠能力，

也不要低估別人的判斷能力。



＊上海升級街面電子攝像頭為「平安衛士」＊



上海市公安局局長龔道今日在市政府新聞發布會上表示，上海正在建設「智慧公安」，推動

公安工作重心從應急處置向風險管控轉變。

目前上海街面的電子攝像頭亦已升級為「平安衛士」，既管交通違法，也管社會治安，能夠

即刻智能識別在路面發生的搶劫、搶奪等犯罪行為。

同時，上海市公共區域還布設了逾７０萬個安防「神經元」，能夠即時感知推送各類風險隱

患。上海公安依託警用地理信息系統和警務微信系統，能夠精準定位警力，就近調度裝備，令民

警到達現場時間平均縮短２０％、警情處置時間平均縮短３５％。

龔道稱，當前，對平安上海的最大威脅，是來自電信網絡詐騙、非法集資、盜竊、道路交通

事故等４個方面。

下一步，上海公安將重點加強對詐騙信息的源頭防阻，最大程度減少案件的發生；將繼續加

大對非法集資犯罪的刑事打擊和追贓輓損力度；將更有力地控制盜竊發案，向「盜案必破」的目

標進軍，力爭有一天防盜窗的功效在上海消失；將繼續深化道路交通違法行為大整治，深化「智

慧交通」建設，監管重載車、快遞外賣電動自行車等易肇禍車輛，從源頭上消除安全隱患。

（ｃａ）

