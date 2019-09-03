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03/09/2019 08:46

【駐京專電】銀保監：首７月小微貸增２６﹒５％，銀行不良率穩定

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》銀保監公告，首７月，著力緩解民營和小微
企業融資難融資貴問題，普惠型小微企業貸款同比增長２６﹒５％，綜合融資成本下降超過１個
百分點。
　　首７月，用於實體經濟的人民幣貸款增加１０﹒８萬億元（人民幣．下同），同比多增７７
９８億元，重點支持基礎設施、高新技術、傳統產業改造、社會服務等領域。前７個月基礎設施
行業貸款、製造業貸款、居民服務及科教文衛貸款、信息技術服務業貸款分別增加１﹒７萬億元
、５０２１億元、２２４５億元、１００１億元。
　　繼續做好支持地方政府專項債發行相關工作，銀行保險機構投資地方政府專項債餘額超過７
﹒３萬億元，佔全部專項債餘額的比重超過８０％。保險業充分發揮風險管理和保障功能，今年
以來已累計為全社會提供風險保障金額３８４９萬億元，賠付支出７２５４億元。

＊中小銀行主要流動性指標整體滿足監管要求＊

　　重點領域風險得到有效防控。銀行業不良貸款率總體穩定。商業銀行流動性整體平穩，流動
性比例、流動性覆蓋率、淨穩定資金比例分別達到５５﹒８％、１４０﹒２％、１２２﹒１％，
中小銀行主要流動性指標整體滿足監管要求。持續整治金融市場亂象，風險由發散趨於收斂。前
７個月，共處罰銀行保險機構１２３９家次、責任人１６６４人次，罰沒款合計５﹒９４億元。

＊銀行已發永續債、二級資本債超７０００億＊

　　風險抵御能力保持穩定。７月末，商業銀行撥備覆蓋率１８８﹒１％，較上年同期上升
１０﹒３個百分點。利用更多創新型工具多渠道補充資本，商業銀行今年以來共發行無固定期限
債券和二級資本債超過７０００億元，進一步增強資本實力，夯實風險抵御能力。目前商業銀行
資本充足率達到１４﹒１２％較上年同期上升０﹒５８個百分點。保險公司綜合償付能力充足率
２４５﹒３％，核心償付能力充足率２３３﹒４％，均保持在合理區間。

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