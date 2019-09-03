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03/09/2019 08:31

【駐京專電】中證監：加大反腐敗鬥爭力度，緊盯發行審核

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》中國證監會黨委召開全系統黨員幹部警示教
育大會。會議對系統各級黨組織提出明確要求，要加大反腐敗鬥爭力度。緊盯發行審核、併購重
組、機構監管、稽查執法等重點領域，管好關鍵人、管住關鍵事、管到關鍵處。
　　要堅決扛起管黨治黨主體責任。全面加強紀律建設。堅持把政治紀律挺在前面，要持之以恆
抓好作風建設。從解決「四風」特別是形式主義、官僚主義突出問題抓起，持續改進作風，提升
服務水平。要從嚴監督管理幹部。堅持嚴管與厚愛結合、激勵與約束並重。

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