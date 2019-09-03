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03/09/2019 10:28

【貿易開戰】國家禁毒辦：中國不是美國芬太尼類物質的主要來源

　　《經濟通通訊社３日專訊》國家禁毒辦今日召開新聞發布會。國家禁毒委副主任、公安部反
恐專員劉躍進表示，中國不是美國芬太尼類物質的主要來源。近年來，美國濫用芬太尼類物質問
題愈演愈烈，引起國際社會廣泛關注。為提早預防、主動防範芬太尼類物質在中國的發展蔓延，
中國政府不斷強化管控措施，先後多次增加列管品種。今年５月１日，中國對芬太尼類物質整類
列管。
　　早前有外媒報道指，中美官員上月２９日舉行工作級別通話，北京提到限制芬太尼出口有進
展，並希望以此做條件，要求美方放寬關稅。但美方指，暫未知中國提出有關限制芬太尼出口的
詳情，是否足以說服總統特朗普撤銷關稅。

＊近期公布關於芬太尼的三個配套法律文件＊

　　另外，為解決芬太尼類物質犯罪案件法律適用問題，科學界定芬太尼類物質的依賴性折算標
準及其犯罪的立案追訴標準和定罪量刑標準，公安部已完成芬太尼類物質依賴性文獻調研、動物
實驗、專家論證等工作，研究擬定了《芬太尼類物質依賴性折算表》；最高人民檢察院、公安部
研究擬定了《關於芬太尼類物質犯罪案件立案追訴標準的規定》；最高人民法院、公安部研究擬
定了《關於辦理芬太尼類物質犯罪案件適用法律若干問題的意見》。目前這三個配套法律文件已
基本完善，近期將按程序審批後對外公布。（ｃａ）

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