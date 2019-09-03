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即市新聞

03/09/2019 13:56

【豬價飛天】農業農村部：春節前豬價仍將高位運行，明年逐步回落

　　《經濟通通訊社３日專訊》最近內地豬肉價格持續高位運行，受到各方關注。農業農村部畜
牧獸醫局有關負責人分析，從去年下半年以來的生豬存欄和能繁母豬存欄下降情況判斷，今年豬
肉產量可能會出現明顯減產，市場供需存在一定缺口，春節前生豬價格仍將高位運行，預計明年
生豬生產將逐步恢復，生豬價格將逐步回落。
　　從肉類總體供應看，考慮到替代品生產發展較快、進口增加、豬肉消費下降等因素，今年肉
類供應是有保障的，老百姓碗里不會缺肉。（ｃａ）

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